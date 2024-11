Il nuovo allenatore giallorosso arriva con la squadra che naviga nelle retrovie della classifica, ed è reduce dalla sconfitta per 6-1 subita in casa del Siracusa, capolista del girone I

Dopo otto giornate di campionato, in Serie D il San Luca naviga nelle retrovie del girone I. La squadra reggina in sette partite giocate (ha già osservato il turno di riposo ndr) ha vinto solo una gara, ottenendo poi due pareggi e subendo quattro sconfitte. Numeri certamente negativi che vedono i giallorossi a quota 4 punti in classifica, avendo dovuto anche scontare la penalizzazione di un punto.

Nello scorso turno di campionato il San Luca ha incassato ben 6 reti in casa della capolista Siracusa, un pesante ko che ha portato all'esonero dell'allenatore Giovanni Baratto, sostituito da Natale Iannì. La stessa società giallorossa ha comunicato la decisione attraverso la seguente nota stampa.

Il comunicato del club

La società ASD San Luca 1961 comunica la firma di Natale Iannì come nuovo allenatore del club In precedenza Iannì ha guidato nella sua carriera da allenatore : Reggioravagnese, Palmese, ASD Gallico e ancora Reggioravagnese. Auguriamo al mister buon lavoro e il raggiungimento di tante soddisfazioni insieme.