La truppa di Trocini affronta i granata, in crescita nell’ultimo periodo anche se reduci da una sconfitta. Giallorossi e rossoblù sfidano rispettivamente Sancataldese e Castrum Favara, mentre il Locri va a Caltanissetta

Il campionato di Serie D entra nelle fasi cruciali, nel girone I si stanno iniziando a delineare le gerarchie dopo sei mesi equilibrati e combattuti.

In vetta alla classifica, il Siracusa continua a imporsi con autorità. Dopo la sconfitta casalinga nel big match di inizio anno contro il Sambiase, la squadra aretusea ha ripreso a collezionare vittorie, allungando a +6 sui giallorossi e mantenendo un vantaggio di tre punti sulla Reggina.

Ora, gli uomini di Turati si preparano a sfidare il Pompei al “De Simone”, con l’opportunità di centrare un altro successo. La Reggina spera in un aiutino da parte dei campani, ma deve al tempo stesso battere l’Acireale – compagine in crescita, ma ancora invischiata in piena zona play-out.

Spera di riprendere la marcia arrestata settimana scorsa a Caltanissetta contro la Nissa, invece, il Sambiase: i giallorossi tornano al “D’Ippolito”, dove arriverà la Sancataldese.

A proposito di Nissa, il Locri sarà ospitato al “Tomaselli” di Caltanissetta: l’obiettivo è portare a casa dei punti.

Match casalingo, infine, per la Vibonese: la truppa di Facciolo vuole il tris contro il Castrum Favara, dopo le due belle vittorie contro Locri e Pompei.

Il programma del 22esimo turno

Akragas-Nuova Igea Virtus

Enna-Sant’Agata

Licata-Ragusa

Nissa-Locri

Paternò-Scafatese

Sambiase-Sancataldese

Siracusa-Pompei

Vibonese-Castrum Favara

Acireale-Reggina

La classifica

Siracusa 48

Reggina 45

Sambiase 42

Scafatese 41

Vibonese 39

Nissa 30

Paternò 29

Castrum Favara 28

Nuova Igea Virtus 27

Enna 25

Sancataldese 23

Locri 22

Pompei 21

Acireale 21

Ragusa 20

Licata 19

Sant’Agata 16

Akragas 14