Dopo lo scottante ko nello scontro diretto, gli amaranto sono attesi all’impegno del “Liotta” e sperano in un aiuto da parte dei vicini locresi. In programma anche un interessante Sambiase-Scafatese, mentre la Vibonese aspetta la Nuova Igea Virtus

È una 24esima giornata croccante quella che attende gli appassionati e i tifosi delle compagini calabresi di Serie D.

Il menu offerto dal girone I è intrigante e variegato. Il Siracusa, capolista e galvanizzato dalla vittoria del “Granillo”, attende tra le mura amiche un Locri in grande difficoltà. La truppa di Domenico Zito non vince dal 15 dicembre (2-0 contro l’Enna) ed è in piena zona play-out, seppur a pari punti con la Sancataldese oggi salva.

La Reggina spera, però, nella fame di punti e nella voglia di rivalsa dei vicini locresi per riaprire (nuovamente) il campionato. Nel frattempo c’è da battere il modesto Licata, terzultimo e reduce dal pesante 5-1 contro l’Igea Virtus.

Interessante il match tra Sambiase e Scafatese: nell’ultimo periodo i giallorossi hanno avuto un calo fisiologico e ora sono tallonati proprio dai campani, anch’essi in flessione dopo un inizio di campionato scoppiettante.

A pari punti con la Scafatese c’è una Vibonese in grande ripresa: i rossoblù sono tornati a divertire e a vincere, contro un’Igea Virtus in grande spolvero è un crash test per testare la tenuta psicologica.

Il programma del 24esimo turno

Enna-Acireale

Pompei-Sancataldese

Paternò-Ragusa

Sambiase-Scafatese

Siracusa-Locri

Vibonese-Igea Virtus

Akragas-Sant’Agata

Licata-Reggina

Nissa-Castrum Favara

La classifica

Siracusa 54

Reggina 48

Sambiase 46

Scafatese 45

Vibonese 45

Nissa 34

Igea Virtus 33

Paternò 31

Castrum Favara 29

Ragusa 26

Enna 26

Sancataldese 23

Locri 23

Pompei 22

Acireale 22

Licata 19

Sant’Agata 18

Akragas 14