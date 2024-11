Quota play-out e play-off sotto stretta osservazione nel prossimo turno di campionato. Lotta a distanza tra Vibonese, Reggio, Aversa e Due Torri. Stop per la Vigor

Il recupero di metà settimana tra Vibonese e Reggio ha tenuto i riflettori accesi sul girone I del massimo torneo dilettanti. All'orizzonte un nuovo turno, il quintultimo, del torneo, poi spazio a play-off e play-out, a partire dal 15 maggio.

Guardando alle zone nobili della graduatoria Vibonese e Reggio faranno il tifo per la Frattese ospite sul campo dell’Aversa Normanna. Anche i rossoblu di Gaetano di Maria giocheranno in trasferta su un terreno infido come quello di Sarno. Manto erboso imbattuto da oltre un anno. L’ultima sconfitta casalinga della Sarnese è datata, infatti il 2 aprile 2015.

Match casalingo, invece per la Reggina che al Granillo ospiterà l’Agropoli a caccia di punti per chiudere il discorso salvezza. Tutto questo mentre il Rende proverà il colpaccio a Cava De i Tirreni contro la Cavese e la Palmese proverà a far un regalo ai cugini di Vibo e Reggio battendo il Noto staccandosi, così dalla zona retrocessione diretta, ora troppo vicina. Match tutto da vivere anche quello tra Roccella e Siracusa, con gli amaranto di casa senza mister Galati. Per il trainer roccellese sospensiva annullata e Daspo confermato. Domenica sul divano per la Vigor Lamezia, stoppata dal turno di riposo previsto dal calendario.