Con la pubblicazione dei calendari dei nove gironi si incastra anche l’ultimo pezzo del puzzle della Serie D 2024/2025 che nel Girone I vede impegnate le calabresi Reggina, Vibonese e Locri.

Si svilupperà dall’8 settembre al 4 maggio 2025 il torneo nazionale che più di tutti rappresenta la penisola: 168 squadre in rappresentanza di 19 Regioni su 20, con la sola eccezione della Valle d’Aosta, 83 province e 2 capoluoghi come L’Aquila e Ancona oltre alla “straniera” San Marino.

La stagione regolare si aprirà, dunque, l’8 settembre per arrivare alla sosta natalizia dopo l’ultima giornata del girone d’andata prevista il 22 dicembre, giro di boa il 5 gennaio con la prima di ritorno. Il campionato si prenderà una nuova pausa subito dopo il turno del 9 marzo per dare spazio agli impegni della Rappresentativa Serie D alla Viareggio Cup.

Due i turni infrasettimanali che riguarderanno tutto il campionato: il 23 ottobre (8ª giornata, 10ª gironi A, B e C) e l’anticipo pasquale del 17 aprile (32ª giornata, 36ª gironi A, B e C). Quattro, invece, quelli programmati nei tre gironi a 20 squadre: 18 settembre (3ª giornata), 2 ottobre (6ª giornata), 15 gennaio (22ª giornata) e 29 gennaio (25ª giornata).

Per quanto concerne l’orario di svolgimento, le gare inizieranno alle ore 15 fino al 27 ottobre quando poi si passerà alle ore 14.30. L’orario tornerà alle ore 15 a partire dal 30 marzo, mentre nella post season scatterà in avanti alle ore 16.

La prima giornata di campionato

Questa la prima giornata del Girone I:

CastrumFavara-Enna

Pompei-Paternò

Locri-Akragas

Nissa-Vibonese

Igea Virtus-Reggina

Ragusa-S. Agata

Sambiase-Siracusa

Sancataldese-Licata

Scafatese - Acireale