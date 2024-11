Nel massimo torneo dilettanti, a sorpresa battuto il Rende dal Gladiator. La Palmese sempre più vicina ai play off grazie alla vittoria contro l'Igea Virtus

Un’altra battuta di arresto per il Rende. Dopo il pareggio della scorsa settimana che aveva già messo in discussione la classifica, questa volta ci pensa il Gladiator che con un secco 3-0 manda i silani al quarto posto. Tutto da rifare quindi per l’armata di Trocini.

Una sconfitta che lascia l’amaro in bocca soprattutto guardando alla reazione delle dirette concorrenti che viaggiano a vele spiegate. Il Gladiator quindi ribalta il risultato dell’andata. E per il Rende, le vittorie interne rimangono ferme al 15 gennaio.

La risposta arriva invece dalla Palmese contro l’Igea Virtus che lascia nuovamente il primato alla Sicula Leonzio.

Undici punti di distacco dalla siciliana e non sentirli. La squadra di Dal Torrione scende in campo convinta e determinata archiviando un’altra vittoria importante tra le mura amiche. Un gol per tempo messi a segno da Criniti e Donato e si porta così a quota 36. I play off ormai sono una certezza.

E se la formazione guidata da Ciccio Cozza si riprende la vetta, lo deve anche al successo in casa contro il Roccella. Gli ionici, non vedono la vittoria da ormai otto turni.



Buio pesto per il Sersale. Contro l’Aversa Normanna arriva l’ennesima sconfitta e per i giallorossi la salvezza ormai è un miraggio.

Maria Chiara Sigillò