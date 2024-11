La Gioiese esce sconfitta dalla trasferta siciliana, nel pomeriggio perde 4-0 allo stadio “Saraceno” contro il Licata nel turno infrasettimanale della trentatreesima giornata del campionato di Serie D. Gli uomini di mister Romano, con il successo odierno, giungono a un passo dall’aritmetica salvezza.

Primo tempo

La prima frazione prosegue in modo sostanzialmente equilibrato, senza colossali occasioni da ambo le parti. Nei minuti finali cambia tutto con un doppio colpo sferrato in rapida successione che stende i pianigiani. Al 45’ Minacori è lesto a sfruttare un’incomprensione tra il portiere e un difensore viola e sigla la rete del vantaggio per il Licata. Tre minuti dopo, al 48’ Haberkon in ripartenza firma il raddoppio.

Secondo tempo

Nella ripresa ormai i giochi sembrano fatti, con una Gioiese non in grado di rialzarsi. Arriva, prima, il tris di Currò al 63’, che tutto solo di testa ribadisce in rete una conclusione dalla lunga distanza di Murgia che si era schiantata sulla traversa. Dopodiché, viene espulso Latella per la Gioiese in seguito a fallo da ultimo uomo. Poi, il risultato diviene pesante, con il quarto gol dei gialloblù realizzato al 77’ da Di Fatta su assist di Rotulo, su contropiede dopo un corner battuto dalla Gioiese. Nel finale i viola potrebbero segnare il gol della bandiera, ma Teliz fallisce un rigore.

Il tabellino

Licata-Gioiese 4-0: 45' Minacori, 45'+3' Haberkon, 63' Currò, 77' Di Fatta

LICATA : Valenti; Giannone (84' Graci), Calaiò, Orlando (69' Cappello), Lanza; Pedalino (77' Francia), Murgia, Currò (69' Di Fatta); Rotulo; Haberkon, Minacori (74' Scopelliti). A disp.: Gibaldi, D'Amico, Cipriano, Giuliana. All. Romano.

GIOIESE: Smith, Latella, Montefusco (54' Gorshdian), Gay Andrada (46' Zamani), Oliveira, Messaggi (64' Foti), Miceli (46' Elia), Teliz, Sanchez (71' Maressa), Titizian, Vaisil. A disp.: Tammerro, Attici, Toscano, Mandaglio. All. Cozza.

Arbitro: sig.Gianluca Cipriano di Torino. 1° assistente sig. Domenico Manzari di Torino, 2° assistente: sig. Francesca pia Alfieri di Milano