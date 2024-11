Tutto pronto per la gara con i siciliani che si disputerà domani alle 14.30 al Gianni Renda di Sambiase in attesa del nullaosta e del sopralluogo per disputare le prossime gare casalinghe allo stadio Stanganelli

Quando mancano poche giornate alla conclusione del campionato di Serie D 2023/2024, le gare diventano quasi tutte decisive. Sarà così per Gioiese-Acireale, che si disputerà domenica alle 14:30 presso lo stadio "Gianni Renda" di Sambiase. I viola allenati da Ciccio Cozza tenteranno di conquistare punti preziosi per abbandonare l'ultima posizione in classifica. L'ambizione del club metaurino è quella di colmare la distanza con il Castrovillari, attualmente penultimo, e successivamente sperare in un eventuale ripescaggio. La nuova società targata Martino ha investito parecchio per raggiungere l'obiettivo. I tifosi credono di potercela fare anche in virtù del fatto che dalle prossime gare interne si dovrebbe tornare a giocare nello stadio di Gioia Tauro dopo un'annata in esilio per l’indisponibilità della struttura.

La società, difatti, attraverso un comunicato, ha chiarito che «la partita con l'Acireale si svolgerà fuori dalle mura amiche in quanto, nonostante i lavori richiesti dalla F.I.G.C. siano stati completati, per motivi burocratici legati al rilascio del nullaosta da parte dei tecnici comunali (che dovrebbe arrivare nella prossima settimana), non ci sono stati i tempi tecnici atti a disputare l'incontro in calendario domenica a Gioia Tauro. Successivamente il rilascio del suddetto nullaosta, dopo il sopralluogo di rito da parte del tecnico federale, le prossime partite casalinghe si potranno disputare presso lo Stadio "Pasquale Stanganelli" di Gioia Tauro, dinanzi alla calorosa tifoseria viola».

L' Acireale, con 34 punti in classifica, naviga in acque tranquille, lontana sia dalla zona playoff sia dal pericolo playout. Proviene da due buone prestazioni condite dalla vittoria con Portici e Licata. La squadra di Mister Marra è giovane e caparbia, di sicuro affronterà il match con la Gioiese per raccogliere un risultato positivo, ma potrebbe sentirsi appagata. La squadra di Mister Ciccio Cozza potrebbe approfittare di un eventuale calo di mordente degli acesi e conquistare i tre punti che mancano da tantissimo tempo. La Gioiese, grazie ai nuovi innesti, è in costante crescita. Nella precedente gara di campionato è uscita sconfitta di misura dalla trasferta di Reggio Calabria, prendendo gol nei minuti di recupero del secondo tempo. Quella di domani è l'occasione giusta per redimere il passato e imboccare la strada verso l'agognata risalita.