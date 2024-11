Torna al successo, condito da una buona prova, la Lfa Reggio Calabria che davanti a 3695 spettatori, batte il Ragusa al Granillo con i gol di Provazza, alla sua prima rete stagionale, dell”argentino Tomas Bolzicco e nel recupero di Nicolò Marras. Gli amaranto riscatta o così la prova opaca di Sant’ Agata di Militello che aveva creato anche qualche preoccupazione tra la dirigenza e la tifoseria. Il Ragusa da parte sua ha provato a resistere alla determinazione mostrata dagli amaranto riuscendo però a fare ben poco.

La partita

Torna al 4-3-3 mister Trocini, dopo una settimana molto complicata che l’ha visto anche al centro del dibattito in città, quale responsabile del momento negativo attraversato dalla squadra. Le indicazioni della società sono state però chiare, non mettendo in discussione l’operato dell’allenatore con un forte richiamo alla squadra. Richiamo che lo stesso mister ha rivolto a tutta la squadra nel corso dell’ultima conferenza stampa: «Chi non si impegna – ha detto Trocini – non gioca».

Dunque, davanti al giovane Velcea, si schiereranno Martiner, Girasole, Adejo e Porcino. A centrocampo si rivede Barillà dal primo minuto con Mungo e Perri, mentre saranno Provazza e Renelus a supportare l'attaccante argentino Bolzicco. Parte bene Reggio Calabria che dà l'impressione di voler fare la partita con buone proposizioni sulle fasce di Provazza e Renelus.