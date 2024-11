La Lfa Reggio Calabria regola con un gol per tempo, di Barillà e Provazza, la Sancataldese al Granillo. Dopo la scorpacciata di Locri mister Trocini mette a riposo Adejo e Renelus, affida il centrocampo a Mungo, Barillà e Porcino e conferma Rosseti punta coadiuvati da Provazza e Perri.

Partono forte i padroni di casa che al 2° minuto trovano il gol col solito tiro velenoso da fuori area del capitano Nino Barillà. Partita in discesa per Reggio Calabria ma match equilibrato nel primo tempo, con una sola occasione creata dalla Sancataldese al 41° con un rasoterra di Durmush bloccato da Martinez. Come nel primo, anche nel secondo tempo padroni di casa aggressivi, a caccia del raddoppio.

La Sancataldese si difende e prova a ripartire ma con scarsi risultati. L’occasione più ghiotta capita sui piedi di Varela al 70° che raccoglie un appoggio sbagliato della retroguardia amaranto ma viene fermato in angolo da Girasole. Poco dopo ci prova Provazza ma il suo tiro è debole. Il gol arriva per il giovane amaranto all’80° con un tiro a mezza altezza all’interno dell’area di rigore. Vicino al gol anche Bolzicco dopo una bella azione personale di Renelus ma il risultato rimane 2-0. Continua a leggere su ilReggino.it