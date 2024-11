Poche emozioni al "Mimmo Rende" e gara non convincente dal punto di vista del gioco. Per i padroni di casa, ultimi in classifica, arriva ancora una sconfitta

Ancora una sconfitta in casa per i rossoneri del Pollino, a portare i tre punti a casa questa volta è la LFA Reggio Calabria. Gara brutta, senza particolari emozioni dove la sostanza ha avuto il sopravvento sul gioco. Sfida significativa tra il Castrovillari, fanalino di coda, e la LFA Reggio Calabria che inizia in ritardo ma con l’aspirazione ad un immediato ritorno tra i professionisti. Mister Trocini, un ex della giornata, proprio in considerazione della difficile trasferta, tiene i suoi in ritiro in una prima frazione che vede l’esordio tra i pali dell’under amaranto Vercea e, in virtù delle quote previste, mister Trocini iberna un centrocampo con un over in più. I rossoneri oggi hanno in panchina mister Giuseppe Donato, allenatore in seconda che siederà con mister Campanella appena quest’ultimo firmerà il contratto che darà l’ufficialità del rapporto, sinora incompleto per una procedura da completare. Minuto di silenzio per le vittime dell’alluvione che ha colpito la Toscana.

Primo tempo

Parte bene la LFA Reggio Calabria al minuto undici con una conclusione di Ricci, conclusione da dimenticare. Reagiscono i rossoneri quattro minuti dopo, sulle conseguenze di un calcio di punizione deviato dalla barriera, la sfera spizza il portiere ospite ma termina di pochissimo a lato. Alla mezz’ora si esalta il portiere rossonero Patitucci che neutralizza una velenosa conclusione di Dervishi. Il primo tempo, in sintesi, riporta una gara abulica, che per i rispettivi sodalizi delude le aspettative.

Secondo tempo

La fase iniziale della seconda parte non si discosta da quella precedente, inizia il carosello dei cambi che la panchina rossonera opera nel tentativo di abbattere il muro ospite. In una gara che definirla confusionaria non è azzardato, l’episodio determina l’esito. E proprio in occasione di una mischia in area rossonera, al diciottesimo, Patitucci respinge sul palo una conclusione di Ricci, lesto Rosseti a intervenire sull’attrezzo girandosi e segnando la rete che consente alla LFA Reggio di passare in vantaggio. I baldi giovani rossoneri reagiscono, Castrovillari al venticinquesimo vicino al pareggio. Cross dalla sinistra, Girasole prova ad intervenire per anticipare un avversario e rischia il clamoroso autogol. Scivola via il tempo, tra cambi e furbate, il direttore di gara accompagna le contendenti alla fine delle ostilità. Castrovillari sulla buona strada, chiaramente in attesa di altre pedine e della mano del proprio mister, non dalla tribuna ma dalla panchina per dare l’impronta che tutti aspettano. La LFA Reggio necessita che migliori la qualità del gioco aumentando e concretizzando le varie occasioni. Risultato finale 0-1.

Il tabellino

Castrovillari-Reggio Calabria 0-1

CASTROVILLARI (4-3-3): Patitucci; Giacalone, Abbenante, Aceto (79’ Serafino sv), Alfano; Atteo, Romeo (62’ Izco ), Cosenza; Varela, Teyou (85’ Jawara), Scognamiglio (59' Festa ). A disp.: Aprile, Olivieri, Toziano, Basile, Andreassi. All.: Donato

REGGIO CALABRIA (4-3-3): Valentin; Dervishi, Kremenovic, Girasole, Martiner; Mungo, Salandria, Barillà (73' Provazza sv); Ricci (85' Bianco sv), Rosseti (88' Bontempi sv), Perri (73' Zucco sv). A disp.: Fecit, Ingegneri, Marras, Bright, Coppola. All.: Trocini

ARBITRO:Bonci di Pesaro

MARCATORI:18' st Rosseti (RC),

AMMONITI: Ricci (RC), Rosseti (RC), Cosenza (C), Barillà (RC), Girasole (RC).

Rec.:1' pt;5' st