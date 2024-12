Dopo 16 giornate, i giallorossi occupano la seconda posizione in classifica a pari merito con la Scafatese e alle spalle della capolista Siracusa. Niente male per una squadra neo promossa che è attualmente reduce da dieci risultati utili consecutivi

Il 2024 si avvia a concludersi nel migliore dei modi per il Sambiase di mister Claudio Morelli, autentica rivelazione del girone I di Serie D. Dopo il trionfo nello scorso campionato di Eccellenza, la squadra giallorossa ha saputo dimostrare tutto il suo valore anche nella categoria superiore, confermandosi tra le protagoniste assolute. Con 32 punti in 16 giornate, il Sambiase occupa attualmente la seconda posizione in classifica, a pari merito con la Scafatese e alle spalle della capolista Siracusa.

Il percorso dei giallorossi è stato fin qui straordinario. La squadra di Morelli è reduce da cinque vittorie consecutive, tra cui l’ultimo successo per 2-1 contro il forte Paternò, sesta forza del torneo, al “D’Ippolito” di Lamezia. Questa vittoria rappresenta anche il decimo risultato utile consecutivo per il Sambiase, a conferma di una continuità di rendimento che ha superato ogni aspettativa.

I numeri parlano chiaro: con 24 gol segnati, il Sambiase vanta il terzo miglior attacco del girone I, mentre con 12 reti subite si colloca tra le migliori difese del torneo. A brillare nel reparto offensivo è Gabriele Zerbo, che con 8 gol occupa il terzo posto nella classifica marcatori. Non meno importanti i contributi di Luca Ferraro e Francesco Umbaca, autori di 6 reti ciascuno.

Ora l’obiettivo è chiudere l’anno solare con un altro risultato positivo. Domenica 22 dicembre i giallorossi saranno impegnati ad Agrigento contro l’Akragas, fanalino di coda del campionato. Tuttavia, il pensiero è già rivolto al 5 gennaio 2025, quando il Sambiase affronterà la trasferta in Sicilia contro la capolista Siracusa nella prima giornata del girone di ritorno. Sarà una sfida cruciale per testare le ambizioni della squadra e continuare a sognare in grande.