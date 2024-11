Cosa accadrebbe se il campionato finisse con due o più squadre a parità di punti? Vibonese e Nocerina guardano già al possibile spareggio, ma il Troina non vuole mollare

Cambia prospettiva il massimo torneo dilettanti. Davanti a tutti non c’è più il Troina ingoiato da Vibonese e Nocerina. Calabresi e campani sono riusciti in quello che fino all’ultimo weekend sembrava impossibile. Mentre l’ormai ex capolista perdeva in casa contro l’Ercolanese la squadra di Orlandi e quella di Morgia sbranavano, nel vero senso della parola, rispettivamente Roccella e Paceco. Al termine dei 90’ minuti festa grande per le due tifoserie. Ma giusto il tempo del triplice fischio. Perché già dal rientro negli spogliatoi né Vibonese né Nocerina hanno prolungato i festeggiamenti. Il campionato è ancora lungo e le trappole dietro l’angolo.

Cosa accade in caso di arrivo a pari punti

Per stabilire come vanno trattati questi casi particolari che riguardano le promozioni bisogna farsi guidare innanzitutto dall'articolo 51 delle NOIF (Norme Organizzative Interne Figc) sulla "Formazione delle classifiche" e dal comunicato ufficiale n° 11 della Figc Sardegna inerente la deroga all'art. 51 delle NOIF.

- Al termine di ogni Campionato, in caso di parità di punteggio tra due squadre, il titolo sportivo in competizione è assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di una unica gara in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore.

- In caso di parità di punteggio fra tre o più squadre al termine di ogni Campionato si procede preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate tenendo conto nell'ordine: - dei punti conseguiti negli incontri diretti; - a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri.

- Qualora vi sia in competizione un unico titolo sportivo, esso è disputato mediante gara (di andata e ritorno, per la Lega Nazionale Professionisti) di spareggio tra le due squadre meglio classificate, se si tratta di titolo di vincente di campionato o di girone, ovvero di titolo di promozione o di qualificazione; o mediante gara (di andata e ritorno, per la Lega Nazionale Professionisti) di spareggio tra le squadre peggio classificate se si tratta di retrocessione.

- Qualora vi siano in competizione più titoli sportivi, essi sono assegnati direttamente in base alla graduatoria risultante dalla “classifica avulsa”, salvo l’ultimo titolo disponibile, che è disputato, mediante gara (di andata e ritorno, per la Lega Nazionale Professionisti) di spareggio, tra le due squadre che seguono immediatamente nella stessa “classifica avulsa”.

- Nel caso in cui due o più squadre interessate permangano in parità anche nella "classifica avulsa", e ai soli fini della compilazione della relativa graduatoria, si tiene conto, nell'ordine: - della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate; - della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato; - del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato; - del sorteggio.

Miglior classifica avulsa

La Vibonese può mettere sul piatto il miglior coefficiente negli scontri diretti contro il Troina e la "X" con la Nocerina, contro la quale ha perso il match d’andata e vinto quello di ritorno. Entrambe le sfide finite 1-0. In questo caso a "spaccare" la classifica sarebbe la differenza reti ed i rossoblu di Nevio Orlandi hanno segnato di più e subito di meno rispetto ai molossi.

Il calendario da una mano ai molossi

Nocerina che però dalla sua ha l’esperienza, la qualità ed un maggior numero di gare casalinghe. Quattro contro le tre di Troina e Vibonese. Dettaglio da non sottovalutare considerato il ruolino di marcia dentro le mura amiche dei campani che al "San Francesco D’Assisi" non hanno mai perso in questa stagione. E sono imbattuti dal 30 aprile dello scorso anno.