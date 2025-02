Dopo la pesante sconfitta contro il Siracusa, la Reggina risponde con una reazione da grande squadra, travolgendo il Licata con un 4-0 che lascia il segno. Giuliodori, Renelus, Perri e Provazza non solo segnano, ma dimostrano tutta la forza della squadra. Un successo che ridà energia e alimenta la speranza di una promozione che ora sembra ancora possibile. Con dieci battaglie da combattere, gli amaranto non smettono di sognare, sperando in un passo falso del Siracusa per continuare a inseguire il loro obiettivo. La corsa non è finita.

Cronaca di Licata – Reggina

Primo Tempo – Assedio della Reggina

Il primo tempo si apre con un inizio di partita teso per la Reggina, che rischia al 4′. Fravola si inserisce con facilità nella difesa amaranto, riuscendo a trovarsi solo davanti a Lagonigro. Il portiere reggino però non si lascia sorprendere, compiendo una buona uscita e salvando la propria porta.

Al 6', la Reggina passa in vantaggio: Cham, dalla rimessa laterale, lancia un lungo e potente traversone verso l'area. Nella mischia che ne scaturisce, Giuliodori si inserisce con grande tempismo nel cuore dell'area, riuscendo a calciare un destro preciso dal limite. Il tiro si infila alla sinistra di Tchokokam, portando la Reggina in vantaggio. Al 23', la Reggina trova il raddoppio con Renelus: Ragusa, dal limite dell'area, tenta il tiro che viene respinto dal portiere avversario.