Si è giocata oggi pomeriggio la sfida valida per la nona giornata del campionato di Serie D tra la Reggina e il Paternò. Al Granillo la squadra di Pergolizzi batte per 3-0 i siciliani del Paterno al termine di un match ben giocato. Per gli amaranto 3 punti importanti in chiave classifica: Reggina che sale a 19 in classifica.

La cronaca

Primo squillo al 4' per la Reggina: un ottimo scambio tra Provazza e Salandria porta quest’ultimo al cross basso e teso in area. Ragusa è pronto a colpire, ma viene anticipato da Sinatra con un intervento tempestivo, che salva il risultato. Il primo tempo è vivace e combattuto: la Reggina continua a mantenere il possesso e la pressione, mentre il Paternò si difende con ordine e disciplina. Al 25’ gli amaranto trovano il gol ma il direttore di gara annulla: Barillà e Ragusa costruiscono una splendida azione sulla sinistra con un rapido uno-due che libera Ragusa davanti a Tosoni. Tuttavia, il guardalinee segnala fuorigioco, spegnendo subito l’entusiasmo dei tifosi amaranto.

Poco dopo, è il Paternò a sfiorare il vantaggio. Al 26’, Guida colpisce bene di testa su un cross perfetto di Asero, ma Lazar salva i padroni di casa con una straordinaria parata d’istinto. La Reggina sblocca il risultato al 28’ con un gol spettacolare di Cham: sugli sviluppi di un calcio da fermo, il pallone respinto dalla difesa ospite arriva proprio a Cham, che con un sinistro al volo batte Tosoni, firmando l’1-0.

Occasione sprecata per i padroni di casa al 43’: Ragusa avanza in contropiede e serve Barranco, che però spreca tutto calciando alto sopra la traversa. Dopo un primo tempo intenso, il punteggio resta sull’1-1.

Il secondo tempo vede i padroni di casa prendere il controllo totale del match. Primo brivido per la difesa ospite al 50': dopo un'azione ben costruita, Provazza serve un rasoterra insidioso nell'area piccola, con Barranco pronto alla deviazione. Tuttavia l’attaccante manca l’impatto decisivo, sprecando una buona occasione per il raddoppio. La Reggina trova comunque il gol del 2-0 al 52': su calcio d’angolo battuto da Salandria, la difesa del Paternò non riesce a liberare l'area, creando una mischia. In questo caos, è Domenico Girasole a trovare il tocco giusto, infilando la palla sotto la traversa con un destro preciso.

Al 60' arriva anche il terzo gol della Reggina, firmato Forciniti: Ragusa scatta sulla sinistra, seminando il panico nella difesa avversaria, e mette un cross teso al centro. Tosoni respinge in tuffo, ma la sfera termina sui piedi di Forciniti, che da pochi passi non può sbagliare e realizza il 3-0, chiudendo di fatto la partita.

Il tabellino

REGGINA (4-3-3): Lazar; Bonacchi; Girasole, Adejo, Cham; Forciniti, Salandria, Barillà (65’ Urso), Provazza (63’ Renelus), Barranco (65’ Curiale), Ragusa (75’ Porcino). A disposizione: Martinez, Mariano, Ndoye, Ba, Perri. All. Pergolizzi

PATERNÒ (3-5-2): Tosoni; M. Greco, Porcaro (75’ Greco), Marino; Sinatra, Sanseverino, Puglisi (75’ Marin), Elia (75’ Pappalardo), Asero; Guida, Pinotti (80’ De Jesus). A disposizione: Mileto, Panarello, Viglianisi, De Jesus, Gullì, Catania. All. Catalano

MARCATORI: 28’ Cham (RGI), 52’ Girasole (RGI), 60’ Forciniti (RGI)