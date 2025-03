Il derby calabrese tra Sambiase e Reggina, valido per la 28esima giornata del campionato di Serie D, ha regalato emozioni intense fino all'ultimo secondo. Non c’erano dubbi sulla difficoltà di questa partita per la Reggina. Il Sambiase, rivelazione del campionato, ha confermato il suo valore, mettendo alla prova gli amaranto in modo tangibile.

Un campo impraticabile, duelli fisici e contrasti infiniti hanno reso questo derby un’autentica battaglia, vissuta con passione e fervore da entrambe le tifoserie. Tuttavia, gli uomini di mister Trocini hanno saputo resistere, conquistando una vittoria fondamentale grazie al gol Barillà allo scadere. Un successo fondamentale che permette alla Reggina di mantenere la pressione sul Siracusa, che continua a vincere.

La cronaca del match

Nei primi quindici minuti le due squadre si studiano, senza creare particolari pericoli. Al 20', la Reggina ha la prima vera occasione con Girasole, che su angolo battuto da Ragusa impegna severamente Giuliani, autore di una parata decisiva.

Il Sambiase risponde al 24' con un cross di Caporello per Ferraro, che manca l'impatto con la sfera. Al 34', Adejo prova un tiro dal limite, ma Giuliani blocca senza difficoltà. Due minuti più tardi, sugli sviluppi di un angolo, Umbaca prova a sorprendere Lagonigro, che si oppone con un grande intervento. Al 39', la Reggina ha un'altra chance: Vesprini si trova in buona posizione ma esita troppo, permettendo alla difesa avversaria di recuperare. Nel finale del primo tempo, Carella tenta un tiro da 40 metri che, complice una deviazione, finisce alto sopra la traversa.

Secondo tempo

Nella ripresa, il copione non cambia: tanto agonismo e poche opportunità nitide. Al 10', Lagonigro compie un intervento provvidenziale in uscita bassa su Ferraro, evitando un gol che avrebbe potuto cambiare la storia del match. Il gioco si fa più spezzettato e le occasioni latitano fino al 39', quando Zerbo tenta un tiro da fuori area, ma il portiere amaranto si fa trovare pronto.

Quando tutto sembra indirizzato verso il pareggio, al 48' la Reggina trova il colpo del KO. Grillo pennella un cross perfetto dalla sinistra, e Barillà svetta di testa insaccando il gol della vittoria, scatenando la gioia incontenibile dei tifosi amaranto. Un successo che permette alla Reggina di mantenere viva la corsa promozione, tenendo il Siracusa sotto pressione.

Il tabellino

Sambiase (4-2-3-1): Giuliani; Perri, V. Frasson, Strumbo (49' Maitini), S. Frasson; Caporello, Piriz (25' Cozza); Carella (29' Cataldi), Zerbo, Umbaca; Ferraro (47' Costanzo). A disposizione: Donato, Dell’Acqua, Morra, Cozza, Chianese, Tiveron, Cataldi, Maitini, Costanzo. Allenatore: Morelli.

Reggina (4-3-3): Lagonigro; Vesprini (13' Giuliodori), Adejo, Girasole, Cham; Barillà, Laaribi, Porcino (37' De Felice); Renelus (13' Grillo), Barranco (31' Curiale), Ragusa (24' Urso). A disposizione: Martinez, Capomaggio, Giulidori, Urso, Curiale, Ndoye, Grillo, De Felice, Perri. Allenatore: Trocini.

Arbitro: Salvatore Marco Testaì di Catania. Assistenti: Stefano Allievi di San Benedetto del Tronto, Domenico Lombardi di Chieti.

Marcatori: 48' st Barillà (REG).

Ammoniti: Perri (SAM), Porcino (REG), Strumbo (SAM), Frasson (SAM), Girasole (REG).

Recupero: 1' pt, 5' st.

Espulsi: Mister Trocini (Reggina).