Grillo, Barillà e Girasole siglano l'ennesimo successo in trasferta per la squadra di Trocini. Intanto il Siracusa vince ma resta a tiro

Contro un Locri mai domo, la Reggina conquista tre punti fondamentali al termine di una sfida intensa e combattuta. Una vittoria sudata, arrivata grazie alle reti di Grillo, Barillà e Girasole, che tiene accesa la speranza amaranto nella corsa al primo posto. Il Siracusa fa il suo dovere battendo il Paternò, ma nulla è ancora deciso: il duello in vetta resta apertissimo e il campionato è tutt’altro che chiuso. La Reggina c’è e continua a crederci.

La cronaca del match

Avvio di gara con ritmi bassi e qualche tentativo da entrambe le parti. Al 5’, il Locri prova a farsi vedere con Simonetta, che calcia da fuori area ma senza forza: Lagonigro blocca senza problemi.

La Reggina risponde subito con concretezza: al 9’, Grillo finalizza una bella azione in verticale. Barillà si inserisce bene e, con un tocco quasi involontario, serve un assist che Grillo trasforma con freddezza. Reggina in vantaggio. Il Locri cerca una reazione, ma al 21’ è ancora una conclusione debole quella tentata da Ficara su punizione: Lagonigro controlla senza difficoltà.

Al 36’, occasione clamorosa per gli amaranto: Giuliodori prova la botta da fuori, il portiere respinge corto e sulla ribattuta Girasole manda incredibilmente a lato. Tutto inutile, però: l’arbitro annulla per fuorigioco. Chiude il tempo un’altra chance per il Locri al 45’: cross dalla destra di Scarfiello e colpo di testa di Ficara, ma la sfera è facile preda di Lagonigro. Reggina avanti dopo i primi 45 minuti.

Secondo tempo

La ripresa si apre in equilibrio, con le due squadre che si studiano e nessuna occasione davvero pericolosa nei primi quindici minuti. Al 18’ la Reggina colpisce ancora: splendida azione manovrata sulla sinistra, con De Felice che arriva sul fondo e mette al centro un pallone preciso. Barillà si fa trovare pronto, controlla e insacca con freddezza. È il 2-0 per gli amaranto.

La risposta del Locri non tarda ad arrivare: al 21’, Fangwa si inventa un assist intelligente per Simonetta, che si inserisce alle spalle della difesa e batte Lagonigro. Il Locri accorcia subito le distanze.

Al 27’ la Reggina ristabilisce le distanze con una splendida azione da calcio d’angolo: Urso disegna una traiettoria perfetta su schema, Cham fa il velo e Girasole arriva puntuale a insaccare. 3-1 Reggina e stadio che esplode. Il Locri non molla e al 32’ sfiora il secondo gol con Ficara, che si ritrova davanti a Lagonigro: bravo il portiere amaranto a chiudere lo specchio e respingere.

Al 36’ nuova fiammata dei padroni di casa: Fangwa scatta sulla fascia, supera Cham in velocità e viene atterrato in area. L’arbitro assegna il rigore. Dal dischetto, Molvdgaard non sbaglia e riporta il Locri in partita con il 3-2. Il Locri tenta l’ultimo assalto ma la Reggina si difende bene e porta a casa 3 punti importantissimi.

Il tabellino

LOCRI (4-3-3): Donini (tra 1’ e 2’ t Lauritano), Kremenovic, D. Aquino (30’ st Aquino V), Pantano, Santella (35’ st Molvdgaard); Simonetta, Zucco, Scarfiello (45’ + 1’ D’ Aprile) ; Pelle (19’ Morrone), Ficara, Fngwa. A disposizione: Lauritano, Pipicella, V. Aquino, Emmanouil, Morrone, D’Aprile, Gualtieri, Nash, Molvadgaard. All. Scorrano

REGGINA (4-3-3): Lagonigro; Giuliodori, Girasole, Capomaggio (29’ st Adejo), Cham; Barillà (44’ Curiale), Laaribi, Porcino; Grillo (13’ st Urso), Barranco (34’ st Dall’Oglio), Ragusa (40’ pt De Felice). A disposizione: Lazar, Adejo, Urso, Dall’Oglio, Forciniti, Curiale, De Felice, Renelus, Perri. All. Trocini

ARBITRO: Davide Cera di Bergamo.

ASSISTENTI: Alessandro Caricati di Conegliano, Michele Freda di Avellino

MARCATORI: 9’ pt Grillo (REG), 17’ st Barillà (REG), 21’ st Simonetta (LOC), 27’ st Girasole (REG), 36’ st Molvdgaard (LOC)

AMMONITI: Aquino D (LOC), Morrone (LOC),Girasole (REG), Simonetta (LOC). RECUPERO: 2’ pt, 6’ st