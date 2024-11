Gli amaranto battono 2-0 la squadra appena promossa in Eccellenza grazie alle reti nel finale di Girasole (86’) e Ragusa (88’). Ora una giornata di riposo prima di immergersi nella preparazione della prima partita ufficiale, la sfida di Coppa Italia in programma domenica 1° settembre contro la Vibonese

Ultima amichevole prima di tuffarsi in una nuova stagione: la Reggina vince, seppur a fatica, l’allenamento congiunto contro l’Ardore neopromosso in Eccellenza. Il 2-0, non a caso, è arrivato solo nel finale: Girasole e Ragusa i mattatori. Gli amaranto sono apparsi un po’ sulle gambe, ma mister Pergolizzi predica calma e tranquillità: «Abbiamo creato, io sono tranquillo e so che in questa fase non si può giocare ad alta intensità».

Preoccupano, invece, le condizioni di Bruno Barranco – apparso in grande spolvero in questa pre-season: l’attaccante ha subito un pestone a inizio gara e ora dovrà fare degli accertamenti per capire meglio l’entità dell’infortunio. Pergolizzi spera non sia niente di grave, anche alla luce delle condizioni non ottimali di altri due attaccanti, Rajkovic e Renelus.

Nel frattempo, il tecnico palermitano manda un messaggio alla società: «Mi aspetto qualcosa, ma deve essere qualcosa di utile. Se arriverà qualche giocatore è perché sarà qualcuno che riteniamo possa servirci». Pergolizzi, seppur in maniera molto pacata, ha espresso la necessità di intervenire con acquisti mirati. La Reggina ha una rosa sicuramente molto valida, tra le più forti del prossimo Girone I, ma il calciomercato sta rinforzando le dirette rivali, soprattutto il Siracusa – che nelle ultime ore sembra aver chiuso anche per l’ex Potenza Andrea Di Grazia.

Ora, però, il pensiero deve andare soprattutto al campo: tra cinque giorni è in programma l’esordio ufficiale degli amaranto in Coppa Italia. A fare visita alla Reggina sarà la Vibonese di Michele Facciolo, in un derby che catapulta la truppa di Pergolizzi in pieno clima campionato.