Gli amaranto battono 3-1 la Nissa e si portano a una sola lunghezza dal primo posto. Giornata in chiaroscuro per le calabresi del girone I: i risultati del 31esimo turno

Si sono giocate oggi pomeriggio le partite valide per la 31esima giornata del campionato di Serie D. Nel girone I la Reggina riapre ancora di più la corsa per il primo posto: gli amaranto battono per 3-1 la Nissa e si portano a una sola lunghezza dalla capolista Siracusa che oggi ha osservato il turno di riposo.

Tra le calabresi sorride la Vibonese: per i rossoblù arriva una vittoria per 3-1 rivitalizzante in casa dell’Enna. La squadra di Facciolo si porta a quota 49 punti, a -1 dal Sambiase che oggi pomeriggio ha conosciuto l'ottava sconfitta stagionale. I giallorossi di mister Morelli perdono 2-1 ad Acireale. Ancora un ko per il Locri: il Cavallo Alato perde 2-1 a Ragusa e rimane in fondo alla classifica.

Il risultati



Acireale – Sambiase 2-1

Città di S.Agata – Pompei 1-1

Enna – Vibonese 1-3

Ragusa – Locri 2-1

Reggina – Nissa 3-1

Scafatese – Castrumfavara 3-1

Licata – Paternò 2-3

Nuova Igea Virtus – Sancataldese 2-0

Riposa: Siracusa

La classifica

Siracusa 69

Reggina 68

Scafatese 56

Sambiase 50

Vibonese 49

Nissa 43

Paternó 42

Igea Virtus 37

Pompei 35

Ragusa 34

Acireale 32

Sancataldese 31

Castrumfavara 29

Enna 28

Licata 25

S.Agata 24

Locri 22

Akragas escluso