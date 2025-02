Il girone I di Serie D si appresta a mandare in campo anche la ventiseiesima giornata di campionato e con tanto ancora in ballo. C'è una Vibonese che innanzitutto deve tornare a vincere dopo due sconfitte consecutive che l'hanno allontanata dal terzo posto, distante adesso sei lunghezze. I rossoblù ospiteranno allo stadio Luigi Razza un Sant'Agata che ha urgente bisogno di punti in ottica salvezza e che dunque venderà cara la pelle. Una sorta di derby per mister Facciolo, che torna ad affrontare il suo più recente passato. Una sfida da due orizzonti di classifica differenti ma non per questo scontata.

Le parole di Brugaletta

In esclusiva ai microfoni del network LaC si è espresso il capitano della compagine siciliana, Simone Brugaletta, che parte innanzitutto dal pari interno di settimana scorsa in quello che era uno scontro diretto per la salvezza, contro il Licata: «Diciamo che c'è molto rammarico soprattutto per come il pareggio è maturato e posso anche dire che ci sta stretto dal momento che, prima del loro gol, abbiamo avuto almeno 5/6 occasioni da rete, dunque fa male per come è finita». Un bicchiere mezzo vuoto, se vogliamo, che alimenta ulteriormente la rabbia e la voglia di vincere del club siciliano già contro la Vibonese: «La trasferta di Vibo è abbastanza insidiosa, poiché affrontiamo una squadra costruita per vincere e rimanere nei piani alti. D'altro canto, però, noi ci arriviamo con il massimo della carica anche perché abbiamo bisogno di punti per la salvezza».

Proprio la lotta salvezza quest'anno è molto diversa rispetto alla scorsa stagione, per via anche delle vicissitudini dello scorso anno: «Rispetto alla passata annata c'è un abisso anche perché già nel girone di andata si capiva chi sarebbe retrocesso. Quest'anno invece è molto difficile, basti pensare che Licata e Akragas sono in fondo alla classifica nonostante l'ingente budget speso. Quanto a noi, questo sarà un mese importante dove capiremo quale percorso intraprendere, senza dimenticare che dobbiamo giocare ancora alcuni scontri diretti. Intanto però vogliamo iniziare già da domenica a fare punti».