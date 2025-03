Il tecnico rossoblù suona la carica in vista della sfida ai siciliani: «Abbiamo un obiettivo e lo centreremo, anche perché non possiamo permetterci altri passi falsi»

Il campionato di Serie D (girone I) riprende la sua marcia (domani la ventottesima giornata) dopo la pausa di settimana scorsa per dare spazio alla Rappresentativa impegnata al torneo di Viareggio. Torna a scendere in campo dunque anche la Vibonese che, appena prima della sosta, aveva dato segnali di ripresa vincendo a Ragusa per 0-1 dopo le tre sconfitte consecutive contro Igea Virtus, Scafatese e Sant'Agata che hanno rallentato (ma di certo non compromesso) la corsa ai play off.

Facciolo suona la carica

La formazione di mister Facciolo attenderà domani, allo stadio Luigi Razza, l'Acireale per dare continuità ai tre punti di quindici giorni fa ma, soprattutto, per alimentare il principale obiettivo dei play off, accorciando le distanze dalla seconda della classe, ovvero la Reggina, attualmente di undici lunghezze.

E il match sarà ancora più importante se si considera il contemporaneo big match tra Sambiase e Reggina che potrebbe consentire alla Vibonese di avvicinarsi all'una o all'altra, a patto che faccia bottino pieno. Nella conferenza stampa pre partita, si è espresso così lo stesso tecnico Michele Facciolo: «Abbiamo più motivi per fare bene domani, anche perché ci sono davanti a noi ancora sei finali, esclusa questa, e che dovremo affrontare al massimo poiché abbiamo un obiettivo e lo centreremo. Non possiamo permetterci altri passi falsi, a prescindere se il nostro avversario si chiami Acireale o altro».