Ritorna in campo il campionato di Serie D dopo la sosta di settimana scorsa per dare spazio agli impegni della Rappresentativa alla Viareggio Cup. All'orizzonte dunque c'è la ventottesima giornata che vedrà la Vibonese ospitare l'Acireale. I rossoblù, dopo le tre sconfitte consecutive, avevano ritrovato la vittoria sul campo del Ragusa e adesso vogliono dare continuità per alimentare e consolidare l'obiettivo play off.

Andamento in linea con gli obiettivi

In esclusiva ai microfoni di LaC News24 si è espresso il direttore sportivo Ettore Meli, in una panoramica generale della stagione rossoblù: «Penso che il cammino della Vibonese sia stato buono, anche se avremmo potuto fare qualcosa in più. Abbiamo perso troppe partite e, se non le avessimo sbagliate, saremmo stati tranquillamente attaccati al duo di testa o comunque subito dietro. In ogni caso, per quel che riguarda il gioco espresso dalla squadra invece siamo soddisfatti, poi è chiaro che ognuno raccoglie quello he semina e il nostro rammarico, ripeto, è quello di aver perso troppe partite. A parte questo, però, devo dire che siamo perfettamente in linea con gli obiettivi di inizio stagione».

Una classifica rivoluzionata

La settimana della sosta, però, è stata scossa dalla notizia del ritiro dell'Akragas dal campionato che ha inevitabilmente rivoluzionato la classifica, oltre a togliere un turno di campionato alle formazioni che dovevano ancora giocare contro i siciliani (tra cui la Vibonese): «Quando una squadra si ritira dal campionato - continua Meli - è una sconfitta per tutti, se poi lo fa sul finire della stagione è ancora peggio. Come sempre c'è chi è contento da questo scossone e chi ne esce leggermente penalizzato, dal momento che quelli che hanno perso o pareggiato contro l'Akragas ci hanno guadagnato, mentre chi ha vinto no. Il regolamento però è questo e dobbiamo accettarlo, anche se il mio pensiero è che i punti conquistati sul campo valgono come ammonizioni o espulsioni e dunque andrebbero lasciate, soprattutto se conquistati sul campo».

Vibonese, Acireale tra passato e presente

Vincere è dunque l'imperativo della squadra di mister Facciolo per continuare la corsa e il mantenimento ai vertici. Inoltre nello stesso pomeriggio si giocherà Sambiase-Reggina ma il ds Ettore Meli preferisce guardare nel suo piatto: «Innanzitutto i ragazzi devono capire che mancano sette finali, sei per noi dal momento che riposeremo nel match contro l'Akragas, e la classifica è ancora apertissima. Dietro abbiamo la Nissa a sei punti di ritardo, ma è pur vero che davanti abbiamo anche il Sambiase a sole quattro lunghezze. Sicuramente non ci interesseremo a Sambiase-Reggina, anche perché dobbiamo esclusivamente pensare a battere l'Acireale e portare a casa i tre punti».

Momenti concitati, inoltre, nella gara di andata e nei quali fu coinvolto anche lo stesso Ettore Meli: «Nella partita di andata sono successe delle cose spiacevoli ma è finita lì e non c'è alcuna situazione extra-calcistica tra le due parti, anche perché ognuno ha il suo stile e noi rappresentiamo quello del presidente Caffo che è sinonimo di serietà e cercheremo di onorare la sua persona. Sarà una sana partita di calcio».