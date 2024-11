Il turno infrasettimanale, valido per la 19esima giornata del campionato di Serie D, sorride alla Vibonese. La squadra di Antonio Buscè torna infatti dalla Sicilia con i 3 punti, battendo per 3-1 il Licata guidato da Romano.

Il match dello stadio "Saraceno" vede la formazione calabrese iniziare bene e portarsi in vantaggio al 25', grazie al gol messo a segno da Terranova. La reazione dei padroni di casa arrembante e al 45' i gialloblù si procurano un calcio di rigore con Minacori, lo stesso calciatore siciliano realizza la rete del pareggio. Si va al riposo con il risultato di 1-1. La ripresa prende il via con il nuovo vantaggio della Vibonese: questa volta, all'11', é Ciotti a battere il portiere di casa Valenti. I rossoblù giocano bene e trovano anche il tris: a timbrare per il cartellino ci pensa Esposito al 27'. È il gol che chiude definitivamente i conti e regala alla Vibonese gli ultimi 3 punti del 2023. Si torna in campo il prossimo 7 gennaio con la 20esima giornata.

Il tabellino

LICATA (3-5-2): Valenti (77' Perkons); Garau, Cappello, Orlando (72' Vari); Giannone, Cipriano (77' Francia), Murgia, Rotulo, Lanza; Haberkon, Minacori. In panchina: Pino, Currò, Saito, Graci, Giuliana. All. Romano.

VIBONESE (4-3-3): Del Bello; Scavone, Onraita, Baldan, Malara; Anzelmo (77' Casalongue), Esposito, Gaeta (62' Mal); Ciotti, Tandara (89' La Torre), Terranova (77' Iuliano). In panchina: Polidori, Puca, Castillo, Staropoli, La Rosa. All. Buscè.

ARBITRO: Bianchi di Prato (Alfieri-Iuliano).

MARCATORI: 25 Terranova, 45' Minacori, 56' Ciotti, 72' Esposito

NOTE: ammoniti Onraita, Giannone