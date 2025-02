Terza vittoria consecutiva, quattro nelle ultime cinque. La Vibonese continua a correre in questo girone di ritorno, come dimostra il miglior attacco dei rossoblù in questa seconda metà di stagione. Nel ventiduesimo turno del campionato di Serie D, i ragazzi di mister Facciolo strapazzano il Castrum Favara per 4-0, perforando la difesa siciliana che era ancora immacolata in questa girone di ritorno e veniva da cinque clean sheets consecutivi. Inoltre i siciliani non perdevano in trasferta dallo scorso 29 settembre. Decisivi Alagna (doppietta), Castillo e Terranova.

Le parole di Facciolo

Nella consueta conferenza stampa post partita, si è espresso lo stesso tecnico Michele Facciolo: «Nel primo tempo abbiamo concesso un paio di occasioni che potevano costare care, poi il calcio di rigore sbagliato poteva cambiare l'inerzia della gara nella testa dei giocatori ma così non è stato e, tutto sommato, abbiamo fatto una buona prima metà di tempo, sbagliando però l'ultima giocata poiché mettevamo troppa frenesia. Nella ripresa infatti ai ragazzi ho chiesto proprio di avere più lucidità negli ultimi metri e, in pochi minuti, abbiamo trovato l'uno-due che ha girato la partita a nostro favore, e penso anche meritatamente».

L'unica sconfitta del girone di ritorno rimane quella del d'Ippolito, contro il Sambiase, sotto il diluvio: «Il passato non lo possiamo cambiare - continua Facciolo - quindi non ci deve essere rammarico, poiché l'arbitro ha deciso di far giocare la partita. Da adesso in poi però le situazioni possiamo cambiarle e i ragazzi oggi sono andati oltre, nonostante il campo fosse molto pesante per la pioggia e non consentiva determinate giocate».

Giunta e Castillo tra i migliori: «Giunta è un giocatore che può spostare gli equilibri e possiede sia corsa che lettura di gioco. Anche Castillo appena è entrato in campo ha fatto una partita di sacrificio e un gran lavoro senza palla. In ogni caso faccio fatica a dire chi è stato il migliore in campo, soprattutto oggi».