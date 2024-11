Quarta vittoria consecutiva in campionato per la Vibonese che sembra aver trovato il ritmo giusto dopo la partenza a rilento. Il club rossoblù, infatti, non sbaglia davanti ai propri tifosi e piega una volenterosa Sancataldese che ha fatto la sua partita consapevole del gap tecnico con la squadra di mister Facciolo.

La partita

Padroni di casa che si presentano con il solito 4-3-3 di base con Illipronti in porta e poi linea difensiva a quattro composta da Fontanelli, Squillace, Capone e Germinio. Centrocampo, come di consueto, guidato dal capitano Favo insieme a Giunta e Milazzo. Simonelli e Alagna compongono il tridente offensivo completato dal terminale Terranova. Ospiti con un iniziale 4-4-2 con il tandem offensivo Catania-Montaperto. La Vibonese ci prova subito dopo due minuti con un colpo di testa di Giunta ma la conclusione termina alta. Col passare dei minuti il club rossoblù prende sempre più confidenza con il campo e, soprattutto, le misure all'avversario. Dopo un primo periodo di gestione, dunque, la Vibonese riesce a rompere gli equilibri: al 18' pt bella intuizione di Terranova che, con un preciso lancio morbido nel cuore dell'area di rigore, trova l'inserimento di Giunta che, freddo e cinico, controlla e insacca alle spalle di Dolenti. Passano sei minuti e la formazione di mister Facciolo trova anche il raddoppio. Dopo aver confezionato l'assist, infatti, Terranova trova anche un gol da cineteca. Il centravanti, infatti, palla al piede sulla trequarti, libera un siluro da circa trenta metri che va a infilarsi letteralmente sotto l'incrocio dei pali davvero imprendibile per Dolenti: un autentico eurogol. Col passare dei minuti Vibonese quasi sempre in gestione, andando di fatti all'intervallo sul doppio vantaggio.



La ripresa inzia con la stessa musica della prima frazione, ovvero con i padroni di casa pericolosi e propositivi. Al quinto minuto ci prova ancora un indemoniato Terranova che arriva in area palla al piede e tenta il dribbling al portiere, allungandosi però il pallone. Lo stesso riesce però a servire Simonelli che va vicinissimo al gol. Tre minuti più tardi punge ancora l'asse Terranova-Simonelli con il primo che serve il secondo, il quale insacca ma la rete è viziata da un millimetrico fuorigioco e dunque giustamente annullato. Una montagna da scalare per la Sancataldese, soprattutto dopo il 13' st quando, cioè rimane in dieci per l'espulsione (causa doppia ammonizione) di Etchegoyen. Il rsultato non cambierà più.

Il tabellino

VIBONESE: Illipronti; Fontanelli, Squillace, Capone, Germinio (37' st Checa); Favo, Giunta (19' st Cardinale), Milazzo (26' st Aronica); Simonelli (19' st Marras), Alagna, Terranova (43' st Berardi). A disp.: Scarpato, Atteo, Rizzardi, Cosmano. All. Facciolo

SANCATALDESE: Dolenti; Tutino, Tedesco, Paladini, Pisciotta; Calabrese, Etchegoyen, Pedalino (13' st Santonocito), Terrana (13' st Galfano); Catania, Montaperto. A disp.: La Cagnina, Viscuso, Germano, Suarez, Nicotra, Vullo, Haberkon. All. Pitadella

ARBITRO: Marco Ferraro di Roma (assistenti Valerio Brizzi di Aprilia e Davide Gneo di Latina)

MARCATORI: 18' pt Giunta (V), 24' pt Terranova (V)

NOTE: Ammoniti: Capone (V), Tutino (SC), Calabrese (SC). Al 13' st espulso Ecthegoyen per doppia ammonizione. Rec. 3' pt-4' st