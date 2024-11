Tre punti sotto il sole di Locri per la Vibonese, che non splende subito ma poi arrotonda bene il risultato. I ragazzi del patron Caffo, presente al Macrì di Locri, hanno le opportunità per chiudere i conti già durante la prima frazione ma non ci riescono. Esposito nel minuto di recupero e Tandara nelle diverse discese sul settore di sinistra peccano di quella concretezza che non si può perdonare alla terza della classe.

Intanto la Vibonese passa in vantaggio dopo 12’ in occasione di un incontro/scontro tra Favetta e Vincenzo Aquino. L’ultimo tocco è del difensore locrese, autogol. Il capocannoniere Ciotti, al 16’, manda alto un pallone che manca di orientamento e il Locri, nelle poche opportunità create, prova a superare Del Bello. Al 28’ Pappalardo raccoglie un suggerimento e inventa un tap in linea verticale con il numero 1 della Vibonese, mentre De Leonardis si ritrova davanti a lui durante la trasformazione di una palla inattiva gestita da Larosa. Il cronometro in questo caso segna il 35’. Buscè bacchetta i suoi per l’atteggiamento, troppo passivi davanti ad un Locri volitivo. Panarello non è dello stesso parere e riapre la frazione a suon di avvicendamenti. Al 15’ Colella anticipa Favetta, la Vibonese sembra non carburare ma l’ingresso di Anzelmo prima e Gaeta poi rinvigorisce l’11 rossoblu.

Al 24’ Mal raddoppia il vantaggio sul Locri con un’azione che dalla sinistra si sposta sui suoi piedi, con dovere di scartare l’uomo per trovare lo specchio. Il Locri reagisce con Leveque ma la mischia è folta e la palla non supera il mucchio. Al 32’ è proprio il neo immesso Gaeta a riscattarsi di tutte le volte in cui aveva indicato che l’azione convergesse sulla sua destra. Non avviene neppure questa volta ma lui si immette nella triangolazione e insacca con veemenza. In conferenza stampa mister Panarello propone le dimissioni come inizio di una fase risolutiva: “Mi sono state respinte – dice in merito all’ultima volta che ha proposto al presidente Mollica di lasciare la panchina. Mi rendo conto che chi si vuole salvare non può giocare così”.

Il tabellino

Locri - Vibonese 0-3

LOCRI (4-2-1-3): Colella 5,5; Lucà 5,5, Aquino V. 5,5, De Leonardis 5,5 (1’st Costa 5,5), Comito (1’st Festa 5,5); Marin 6, Larosa 5; Leveque 5,5; Pappalardo 6 (31’st Turrisi) s.v.), Marsico 5,5 (36’ st Coluccio s.v .), Cuzzilla 5,5 (1’st Pasqualino 5,5). In panchina: Lanziani, Bruzzese, Pipicella, Rechichi. Allenatore: Panarello

VIBONESE (4-4-2): Del Bello 6,5; Carbone 6,5 Baldan 7, Puca 7, Casalongue 6,5 (36’ st Malara s.v.); Ciotti 6,5 (36’ st Furina s.v.), Mal 7 (36’ st Castillo s.v.), Borgia 7 (10’st Anzelmo 6), Esposito 6,5; Favetta Tandara 7 (21’ st Gaeta 7). Esposito. In panchina: Polidori, Iuliano, Onraita, Scavone. Allenatore: Buscè

ARBITRO: Rinaldi di Novi Ligure (Pozzi di Varese e Zanichelli di Legnano)

MARCATORI: 12’ pt Aquino V. (Aut.), 24’ st Mal, 32’ st Gaeta.

NOTE: terreno in ottime condizioni, spettatori quattrocento circa.

Ammoniti: Marin, Pasqualino, Del Bello, Mal. Espulso per doppia ammonizione Larosa (L) al 34’ st. Angoli: 2-5 Recupero: 1’-4’.