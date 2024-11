Alle 15 scende in campo il massimo campionato dilettantistico per giocare la quarta giornata. Impegno difficile in Sicilia per i rossoblù di Giacomo Modica. In serata il derby fra Locri e San Luca

Giocano entrambe in casa le squadre di testa della Serie D. Sulla carta l’impegno meno complicato sembra averlo il Lamezia Terme. I gialloblù di Novelli, vittoriosi domenica ad Acireale, se la vedranno con la Sancataldese, formazione che ha tre punti in classifica e che lo scorso mercoledì ha sorpresa il Cittanova dopo tredici secondi dal fischio di avvio. Per il Catania, invece, ecco la Vibonese, fermata dal Castrovillari e quindi costretta ad inseguire il duo di testa. Un consistente banco di prova per i rossoblù, indicativo per capire le proprie ambizioni. Al “Massimino” attesa la solita cornice di pubblica, con oltre diecimila spettatori.

Il Castrovillari contro l’Acireale va alla ricerca della prima vittoria casalinga. Il punto di Vibo ha fatto classifica e morale: adesso bisogna regalare una gioia alla propria tifoseria, contro un avversario in crisi. I siciliani hanno appena cambiato guida tecnica ed in panchina ci sarà Massimo Costantino, ex Vibonese e Vigor. A Cittanova arriva il Santa Maria Cilento, squadra in crisi e con tanti ex in campo, compreso il tecnico Di Gaetano. Per i giallorossi di Galfano è necessario conquistare la prima vittoria in campionato. È previsto per le 19, infine, il derby fra il Locri ed il San Luca: due su due per gli amaranto di Mancini, mentre gli ospiti sono in coda con un solo punto in classifica.

Le gare odierne e gli arbitri

Canicattì-Real Aversa (Frazza di Schio)

Castrovillari-Acireale (Maione di Ercolano)

Catania-Vibonese (Picardi di Viareggio)

Città di Sant’Agata-Trapani (Leotta di Acireale)

Cittanova-Santa Maria Cilento (Giudice di Frosinone)

Lamezia Terme-Sancataldese (Bocchini di Roma)

Locri-San Luca (Campagni di Firenze)

Mariglianese-Licata (Zini di Udine)

Paternò-Ragusa (Virgilio di Agrigento)