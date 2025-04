Per la squadra di Facciolo i play off sono attualmente in bilico. La formazione vibonese deve ricominciare a correre per mantenere il quinto posto, anche perché nel turno successivo osserverà il riposo forzato

Adesso non si può più sbagliare. La Vibonese vede i play off appesi davvero a un filo e a quattro giornate dalla fine (tre per la formazione rossoblù, dal momento che dovrà osservare un turno di riposo in vista del match contro il già ritirato Akragas) non possono più essere contemplati passi falsi, anche perché la Nissa da dietro spinge ed è a sole tre lunghezze di ritardo, puntando dritta al quinto posto (occupato appunto dalla Vibonese) ultimo disponibile per poter disputare gli spareggi. In occasione della trentunesima giornata del campionato di Serie D (girone I) la squadra di Facciolo sarà di scena sul campo dell'Enna.

Dai play off alla salvezza

Una sola vittoria nelle ultime sei uscite di campionato per il club rossoblù, per un ruolino di marcia troppo magro se si vogliono consolidare i play off. Dopo la caduta nel derby, infatti, è arrivata anche la batosta casalinga contro il Licata che allunga a più di due mesi l'astinenza dal successo casalingo per la società del presidente Caffo. Di fronte ci sarà una squadra come l'Enna che non ha ancora chiuso il discorso salvezza e, soprattutto, è in piena zona play out. I siciliani arrivano al match galvanizzati dal momento che sono reduci dall'inaspettato blitz esterno in casa del Sambiase quarta forza del campionato ma soprattutto ritrovando tre punti che mancavano addirittura da quattordici partite ovvero (guarda caso) proprio contro la Vibonese nella quattordicesima giornata, quando allo stadio Luigi Razza l'Enna si impose per 0-1, era lo scorso 1 dicembre 2024. Insomma, per la Vibonese è fondamentale vincere, anche in virtù del prossimo turno di riposo forzato.