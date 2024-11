La Vibonese ritrova il sorriso con la vittoria di domenica scorsa, in casa del Licata, dopo due sconfitte consecutive. Domenica però si gioca il quattordicesimo turno (Serie D, Girone I) con i rossoblù che, allo stadio Luigi Razza, ospiteranno l'Enna. Domenica scorsa, come detto, è arrivato il successo sul campo del Licata, per 0-1, che mantiene i rossoblù al secondo posto, in concomitanza con la Scafatese e a meno tre dalla capolista Siracusa, ma adesso però i rossoblù devono cercare continuità e ritrovare anche la vittoria casalinga. prossimo avversario sarà l'Enna che naviga tre punti sopra la zona playout e reduce dalla pesante sconfitta casalinga contro il Sambiase.

Le parole del difensore Squillace

In vista della gara si è espresso, ai microfoni ufficiali del club, Tommaso Squillace. Sicuramente uno dei perni della Vibonese, basti pensare che è attualmente il giocatore di movimento con più minutaggio della rosa gestita da mister Facciolo, con all'attivo 1240 minuti: «Domenica sono uscito a cinque minuti dalla fine, anche se avrei voluto stringere i denti ma non ce l'ho fatta a causa di un piccolo problemino che ora è passato. Sono comunque contento della mia prestazione e di quella della squadra, anche perché ci voleva questa vittoria dopo le due sconfitte precedenti. Tra le due brucia di più quella contro l'Acireale poiché l'abbiamo buttata via noi».

E ancora: «Era importante dare una risposta subito e ci siamo riusciti, anche perché dalle due sconfitte bisognava reagire e saper superare le difficoltà che durante il percorso possono succedere». Già proiettati per l'Enna: «Sarà una partita difficile ma la affronteremo come tutte le altre ovvero con la stessa voglia e lo stesso atteggiamento. Da qui alla fine del girone di andata mancano quattro partite e noi dovremo trarre il massimo da esse per cercare di rimanere dove siamo adesso».