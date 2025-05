Sulla stessa scia del presidente anche il tecnico rossoblù Facciolo: «La soddisfazione è vedere in campo i nostri talenti. Bisogna costruire su di loro anche in futuro»

La Vibonese chiude la sua personale stagione con un pareggio. Nell'ultimo turno di Serie D (Girone I) il club rossoblù pareggia per 1-1 davanti ai propri tifosi contro il Paternò e dunque non riesce a sfatare il tabù di vittorie casalinghe che si prolunga dallo scorso 2 febbraio. Una sfida che aveva poco da dire dal momento che i locali erano già sicuri del quinto posto. Succede tutto nella ripresa con Giunta che risponde a Floridia. La formazione di Facciolo è comunque già proiettata alla sfida play off contro la Reggina.

Le parole di Facciolo e Caffo

Archiviare dunque la regular season e pensare allo spareggio del Granillo. Su questo si è esposto il presidente Pippo Caffo: «Domenica prossima andremo a Reggio per giocarci i play off contro la Reggina, e sono sicuro che diremo la nostra. Oggi abbiamo già vinto la partita più importante, ovvero quella di far crescere bene i nostri talenti e dar loro fiducia sul palcoscenico principale costruendo così il futuro partendo dalle proprie radici, dai propri giovani, dalla propria identità».



Queste invece le parole del tecnico Michele Facciolo nella conferenza stampa post partita: «Nel primo tempo potevamo fare qualcosa in più, ma è anche vero che quando fai giocare titolari tanti giocatori che nel corso della stagione hanno avuto poco minutaggio puoi trovare un po' di fatica, però la soddisfazione più grande è vedere in campo i giovani nostri che hanno fatto una grandissima partita. In questo momento bisogna premiarli e in futuro bisogna dargli spazio». Una risorsa dunque: «Inutile dire che fare spese folli è inutile e se hai giovani promettenti nel settore giovanile devi valorizzarli. Penso siano contenti società e responsabile del settore giovanile».

Testa al play off

Adesso però testa al play off nel derby tutto calabrese contro la Reggina: «In settimana lavoreremo per preparare nel dettaglio questa partita e soprattutto cercando di non commettere quegli errori che abbiamo commesso nel ritorno, quando abbiamo perso per 2-1».