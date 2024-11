Pronostici rispettati per i rossoblù che non perdono terreno dalla vetta rappresentata dal Trapani (capolista) e dal Siracusa, entrambe vittoriose anche oggi

Pronostici rispettati nel match Gioiese-Vibonese valido per la prima giornata di ritorno del campionato di serie D, disputato al “G.Renda” di Lamezia terme a causa della consueta indisponibilità dello stadio di Gioia Tauro. I rossoblù si impongono 0-3 sui viola. Tre punti che consentono agli uomini di Buscè di mantenere il contatto con il treno di vetta guidato dal Trapani capolista e dal Siracusa, vittoriose anche oggi. Buona prestazione della Gioiese considerando lo spessore dell’avversario.

Primo tempo

Chi si aspettava una partita senza storia fin dai minuti iniziali, si sbagliava. I viola, imbottiti di giovani, riuscivano per gran parte del primo parziale a tener botta a una molto più quotata Vibonese. Il match è rimasto bloccato per lunghi tratti. Possesso palla per la Vibonese, ma senza pungere. Qualche buona azione offensiva per la Gioiese. Gli ospiti siglavano la rete del vantaggio soltanto al 38’ di testa con Madalin Tandara su assist di Piero Terranova. Dopo essersi sbloccati i rossoblù di Buscè al 44’ trovavano anche la rete del raddoppio con Andrea Puca sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Alvaro Iuliano.

Secondo tempo

Si rientra dagli spogliatoi seguendo lo stesso spartito del primo parziale. Al 75’ Terranova per i rossoblù fallisce un calcio di rigore facendosi ipnotizzare da Rugolo. Quasi al termine delle ostilità all’85’ arriva con un tiro da fuori area il terzo gol della Vibonese: a segnarlo Alessio Esposito. Termina la gara che conferma i valori visti in campo. La Vibonese, passo dopo passo, prosegue con sempre maggiori consapevolezze il percorso in alta classifica. I ragazzi della Gioiese, con umiltà, danno il massimo delle proprie potenzialità.

Il tabellino

Gioiese-Vibonese 0-3

Gioiese: Rugolo, Maressa, Cissokho, Mandaglio, De Rosa, Messaggi, Armani, Toscano, Sanchez, Benkhalqui, Miceli. In panchina: Speranza, Montefusco, Mercurio, Aloisio, Guerrisi, Foti, Di Maggio, Paqui, Pellegrino. All. Pachí

Vibonese: Polidori, Casalongue, Esposito, Iuliano, Tandara, Terranova, Onraita, Puca, Staropoli, Gaeta, Scavone. In panchina: Del Bello, Baldan, Favetta, Malara, Castillo, Anzelmo, Furina, Mal, Ciotti. All. Buscè

Arbitro: Giordano sez. di Grosseto; coadiuvato da Stella sez. di Grosseto e Ferretti sez. di Pistoia.

Marcatori: 38' Tandara, 44' Puca, 85' Esposito