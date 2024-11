I rossoblù battono 3-2 la Sancataldese. Vincono anche Lamezia Terme e Locri. Cade la Reggina, mentre il Castrovillari conquista un buon punto in trasferta

La Serie D è ritornata in campo per disputate il turno infrasettimanale valido, nel girone I, come undicesima giornata. Sono state cinque le formazioni calabresi impegnate oggi pomeriggio: il derby fra San Luca e Gioiese è stato invece posticipato a domani.

Il prossimo turno del massimo campionato di calcio dilettantistico è in programma per domenica 5 novembre. Nel girone I spicca il derby calabrese fra Castrovillari e LFA Reggio Calabria. Di seguito i risultati finali, la classifica e il programma della dodicesima giornata.

I risultati dell'undicesima giornata

LFA Reggio Calabria-Trapani 0-2

Canicatti-Afragolese 2-3

Acireale-Ragusa (ore 18)

FC Lamezia Terme-S.Agata 4-1

Locri-Akragas 4-0

Nuova Igea Virtus-Castrovillari 0-0

Sancataldese-Vibonese 2-3

Siracusa-Licata 2-2

San Luca-Gioiese (domani)

riposa: Portici

Il prossimo turno (5 novembre)

Castrovillari-LFA Reggio Calabria

Città di S.Agata-San Luca

Licata-Portici

Ragusa-FC Lamezia Terme

Real Casalnuovo-Locri

Vibonese-Nuova Igea Virtus

Akragas-Sancataldese

Trapani-Acireale

Gioiese-Siracusa

riposa: Canicattì