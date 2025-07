Il calciomercato, soprattutto quello dei dilettanti e dei semi-professionisti, non è fatto soltanto di nomi e di giocatori già affermato. Importante rilievo ha il cosiddetto pacchetto under, e non solo per la norma che impone almeno due Under in campo nei novanta minuti, ma anche per la formazione delle nuove leve, senza che esse siano chiuse da chi è già affermato. Proprio per questo molto spesso la costruzione delle rose inizia da qui.

Tre under di spessore

Lo ha capito la Vigor Lamezia che, in vista del prossimo campionato di Serie D (nel girone I), con l'etichetta di neopromossa, si tiene stretti i talentini che ha già in casa. Ufficiali infatti i rinnovi di Samuele Silvagni, Antonio Lucia e Mattia Chirico che potranno mettersi in evidenza oltre la nostra regione. Si tratta di tre elementi che nello scorso campionato hanno dato prova di grande carattere e soprattutto qualità e proprio per questo hanno convinto il nuovo tecnico, Antonio Foglia Manzillo, a trattenerli e puntare anche su di loro.

Samuele Silvagni è ormai parte integrante della famiglia biancoverde. Si tratta di un classe 2005 tenace, combattivo e di qualità. Un punto fermo che da diverse stagioni sta scalando le gerarchie. Sono lametini doc invece Antonio Lucia e Mattia Chirico, entrambi classe 2006. Il primo è stato una piacevole sorpresa nel campionato appena trascorso, siglando anche gol pesanti, mentre il secondo è una talentuosa promessa su cui tutta la dirigenza crede e punta.