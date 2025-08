La compagine vigorina si concentra sul pacchetto Under. Presa dunque la giovane mezzala (classe 2007) che all'occorrenza può giocare da sottopunta

Con l'etichetta da neopromossa ma con le ambizioni da squadra navigata. La Vigor Lamezia si sta preparando al meglio per la prossima stagione in Serie D (girone I) con l'intento di costruire una rosa che faccia innanzitutto bella figura nell'arco del campionato e mettere allo stesso tempo le basi per una crescita costante nel panorama interregionale. Continua a tal proposito la campagna acquisti biancoverde.

Vigor Lamezia, un altro Under

Un mercato mirato, quello vigorino, e intrapreso in totale sinergia con il direttore sportivo Caterino e il nuovo tecnico Foglia Manzillo. Nelle ultime ore dunque altro nuovo innesto, con particolare attenzione al pacchetto Under biancoverde. Ingaggiato infatti Mattia Malara. Si tratta di una promettente e giovane mezzala, classe 2007, dotata di grande duttilità tecnico e tattica considerando anche il fatto che è ambidestra. Il diciottenne, inoltre, può garantire varietà di modulo dal momento che, all'occorrenza, può essere utilizzato anche nel ruolo di sottopunta, grazie al suo istinto negli inserimenti e alla visione di gioco. Cresciuto nel settore giovanile della Reggina, Mattia Malara arriva in biancoverde con voglia, talento e personalità. Un’altra freccia dunque nell’arco di mister Foglia Manzillo, con quest'ultimo che sta vedendo svilupparsi un organico giovane, competitivo e di qualità. Insomma, la Vigor Lamezia vuole e può dire la sua nella prossima stagione.