Le tre compagini hanno avuto un ottimo impatto in questo inizio di stagione e, insieme al Siracusa, sono tra le quattro squadre “immacolate” dopo cinque giornate
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Il campionato di Serie D (girone I) manda in archivio le sue prime cinque giornate ed entra nel vivo in vista del sesto turno. Sebbene sia prematuro definire gerarchie definitive, l'avvio della stagione 2026/2027 sta evidenziando una netta dominanza delle formazioni calabresi, capaci di occupare ben quattro delle prime cinque posizioni della classifica.
Il dato più significativo riguarda tuttavia la casella delle sconfitte: tra le quattro squadre ancora imbattute nell'intero girone, tre risultano essere appunto della nostra regione: Reggina, Sambiase e Praiatortora.
La Reg(g)ina del girone
Rispettando appieno i pronostici della vigilia che la vedevano come principale favorita per la promozione, la Reggina sta dominando la competizione a punteggio pieno (15 punti su 15 disponibili). La formazione guidata da mister Marco Marchionni esprime numeri impressionanti: miglior attacco del torneo con 15 reti realizzate e una difesa che non ha ancora incassato nemmeno un gol in 450 minuti. Le partite amaranto finora: Reggina-Licata 5-0, Modica-Reggina 0-1, Reggina-Avola 4-0, Vigor Lamezia-Reggina 0-3, Reggina-Igea Virtus 2-0.
Sambiase, certezza e seconda piazza
A sole due lunghezze dalla vetta si attesta il Sambiase, insediatosi al secondo posto solitario. La squadra giallorossa targata mister Tony Lio conferma la bontà del progetto tecnico con quattro vittorie e un pareggio, dimostrandosi solida realtà del girone e reduce dal convincente successo nel derby dell'ultimo turno. Il cammino dei giallorossi: Sambiase-Gela 2-1, Praiatortora-Sambiase 1-1, Sambiase-Modica 1-0, Milazzo-Sambiase 0-1, Sambiase-Vigor Lamezia 4-1.
Praiatortora, neopromossa da favola
Trascina grande entusiasmo la partenza del Praiatortora. Tornata nella quarta serie nazionale dopo un'attesa di circa quarant'anni, la compagine tirrenica allenata da Salvatore Viscardi sta affrontando la categoria con personalità, collezionando 9 punti frutto di due vittorie e tre pareggi. I risultati dei tirrenici: Enna-Praiatortora 0-5, Praiatortora-Sambiase 1-1, Athletic Palermo-Praiatortora 1-1, Praiatortora-Siracusa 0-0, Praiatortora-Gela 1-0.