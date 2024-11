Al “Luigi Razza” supporter vicini alla squadra che domenica ospiterà l’Igea Virtus e sugli spalti ognuno da il suo consiglio agli Orlandi boys

Il grido è uno e uno solo. Forza Vibonese e via dritti in Serie C. Contro ogni torto subito. Ogni polemica. I tifosi del club rossoblu non hanno dubbi: la squadra di Orlandi può e deve tornare tra i professionisti entrando dalla porta principale: la vittoria del campionato. Le gare al gong restano quattro. Le antagoniste sempre due. Nocerina e Troina che ad oggi condividono la prima posizione con Allegretti e compagni. E se i siciliani si giocheranno tutto tra casa loro e Campania, i molossi una buona fetta di Serie C se la giocheranno proprio in Calabria, contro Cittanovese e Roccella. Due alleate speciali per i rossoblu che, tuttavia, dovranno soprattutto pensare a se stessi. Anche perché guardando gli altri il rischio di cadere, come già successo, è tanto.