Al Luigi Razza finisce 1-1. Pareggia anche il Troina a Roccella. Distanze immutate tra siciliani e calabresi

È una Vibonese bella a metà. Forte. Decisa. Concreta nel primo tempo. Sbadata. Confusa nella ripresa. I rossoblu hanno il merito di bloccare l’Acireale nella prima frazione, segnare il gol del vantaggio sull’asse Bubas-Bah e spegnere ogni velleità ospite. Acireale che però dopo la pausa rientra in campo indiavolato e al 2’ la butta dentro con Alvarez Castellano. È il pari dei siciliani che poco dopo sfiorano il clamoroso controsorpasso con Tumminelli prima e la coppia Alvarez e Di Stefano poi. Decisivo nel triplo tentativo degli ulti due Spataro che chiude la saracinesca ad entrambi e quando non ci arriva è Tito a salvare la squadra di Orlandi. Dall’ altra parte del campo miracoloso nel finale l’ex Barbieri che toglie il pallone da sotto l’incrocio l’incornata di testa di Allegretti. Al Luigi Razza finisce 1-1. Pari anche per il Troina a Roccella. Le distanze lassù in classifica restano identiche. La rincorsa continua.