Iniziano a tirarsi le somme nel massimo torneo dilettanti. E In vetta, tanto quanto in bassa classifica pare ormai essere tutto definito. O quasi.

Nel prossimo turno, quello numero 30, il Rende con un terzo posto consolidato andrà a Pomigliano per giocarsela contro una squadra che lotta per rimanere fuori dalla zona play out. Pomigliano che in casa non ancora vinto nel 2017. L’ultimo successo è fermo all’11 dicembre del 2016. Il Rende quindi dovrà mantenere il passo sfruttando il buon ruolino di marcia esterno.

Zona Play Out. Piena bagarre in zona retrocessione invece. Per il Roccella uno scontro diretto contro la Sarnese che dista dagli ionici una sola lunghezza. Dunque la posta in palio è fondamentale per entrambe.

Il Castrovillari invece proverà ad uscire dalle sabbie mobili contro il Gladiator, formazione che di fatto non ha più nulla da chiedere al campionato con la salvezza già ipotecata ma a meno quattro giornate dalla fine si sa tutto può succedere.

C'è chi saluta già la Serie D. Chi ormai può quasi certamente salutare la serie D è il Sersale, impegnato nel prossimo turno in trasferta contro la Frattese.



Ferma la Palmese con il turno già archiviato contro il Due Torri. Squadra che ha abbandonato il campionato.