Nulla di nuovo e altra indiscrezione messa a segno dalla redazione sportiva di LaC News24: Valentin Haberkon è un nuovo giocatore del Sambiase. Dopo settimane di trattative, dunque, il club giallorosso e l'attaccante hanno trovato il fatidico punto di incontro per mettere nero su bianco. Altro acquisto in questo mercato estivo dunque per il club sambiasino che si sta preparando per affrontare il suo secondo anno consecutivo in Serie D (girone I). Anche stavolta si tratta di un acquisto di spessore messo nelle mani di mister Tony Lio e che va a rinforzare in maniera rilevante il reparto offensivo.

Sambiase, colpo Haberkon

Il comunicato ufficiale dunque arriva proprio dalle pagine social del club. Si tratta di un attaccante argentino classe 1995 che nel territorio lametino era già conosciuto avendo indossato le maglie di Vigor Lamezia ed FC Lamezia Terme, quest'ultima sempre in Serie D. Partito dalle selezioni giovanili di Indipendiente e Banfiled, nel 2020 approda in Europa: prima in Romania con la maglia del Csikszereda poi in Italia con, oltre alle citate lametine, Rieti, Agnonese, Puteolana e Licata. Nella scorsa stagione ha militato nella Sancataldese e nella seconda parte di campionato con il Ragusa, risultando determinante per la salvezza della formazione siciliana. Adesso il trentenne è pronto a questa nuova avventura in giallorosso.