Il campionato di Serie D (girone I) non si ferma e nel prossimo week-end vedrà giocarsi la sua trentunesima giornata che metterà molto in palio per diverse formazioni. Tanto infatti si giocheranno anche Enna e Vibonese, una di fronte all'altra e con due obiettivi diversi e opposti da difendere. Il club rossoblù deve necessariamente difendere il quinto posto, ultimo utile per disputare i play off, dalle grinfie della Nissa distante solo tre lunghezze mentre l'Enna, invece, ha bisogno di punti che consentirebbero la salvezza senza passare dal vorticoso percorso dei play out.

Una vittoria che mancava da tanto

Insomma si giocano tanto entrambe, con la Vibonese che non arriva da un periodo di forma come dimostra l'unico successo nelle ultime sei gare. Quanto ai siciliani, invece, arrivano alla sfida galvanizzati dal clamoroso e inaspettato successo in casa del Sambiase, ritrovando una vittoria che mancava addirittura da quattordici giornate (proprio dal match contro la Vibonese nel girone di andata).

A parlare della sfida, in esclusiva ai microfoni di LaC News24, è il difensore dei siciliani, Luciano Espasa che parte proprio dal trionfo sambiasino: «Successo pesantissimo perché era da molto che ci mancavano i tre punti ma non perché non li meritavamo, bensì perché ci mancava qualcosina nel finalizzare. Domenica però siamo riusciti a portarla a casa, facendo anche una grossa prestazione soprattutto dal punto di vista dell'atteggiamento. Conoscevamo il Sambiase e sapevamo la qualità che aveva, come dimostra la sua classifica, e all'inizio infatti sono partiti forti ma poi la gara si è equilibrata ed è stata decisa da una giocata». E ancora: «Il successo mancava da quattordici partite, ma non è cambiato nulla rispetto alle gare precedenti, perché anche se non vincevamo facevamo però le prestazioni che erano sempre all'altezza. Non eravamo cattivi nel fare gol, mentre eravamo poco precisi quando li subivamo».

Chiudere il discorso salvezza

Nel prossimo turno arriverà una Vibonese che non sta passando un buon momento ma vuole ipotecare i play off: «Non stanno vivendo il loro miglior momento - continua il difensore argentino - ma sappiamo che vogliono fare i play off. Sarà dunque una gara difficilissima dove loro cercheranno di giocare e tenere il pallino del gioco. Sono una grande squadra e sappiamo che se gli concediamo spazi ci possono fare male».

E ancora: «Affronteremo la gara come abbiamo affrontato il Sambiase, senza dimenticare che è più importante per noi che per loro dal momento che noi ci dobbiamo salvare. Se riusciamo a conquistare i tre punti possiamo fare un salto rilevante verso la salvezza diretta».



Ed è proprio il discorso salvezza che il club siciliano vuole chiudere al più presto: «Vogliamo indubbiamente evitare i play out, consapevoli che la lotta verso la salvezza diretta è serrata. Ci sono tante squadre coinvolte ma nessuna ha più meriti delle altre, quindi faremo di tutto». Una prima metà di stagione intensa per l'Enna, poi il lieve calo nella seconda parte, come afferma lo stesso Espasa: «Fin da inizio anno sapevamo che l'obiettivo principale era quello di conquistare la salvezza, ma per il grande girone di andata che abbiamo disputato, ci aspettavamo un girone di ritorno più tranquillo. Nella prima parte abbiamo fatto 21 punti, e se avessimo mantenuto quell'andamento, oggi saremmo già salvi».