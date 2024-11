Debutto amaro per LFA Reggio Calabria davanti al proprio pubblico in serie D. Gli amaranto, escono sconfitti dal “Granillo” contro il Siracusa capolista del girone I. All’incornata di Maggio in chiusura di tempo risponde in apertura di ripresa un penalty trasformato da capitan Barillà, prima della rete decisiva realizzata da Alma.

Primo tempo

Buon avvio degli amaranto che mantengono il controllo del gioco sin dalle prime battute di gara, ma la prima palla gol è degli ospiti con Maggio che a pochi passi da Martinez calcia alto di prima intenzione dopo un delizioso assist di Faella. La risposta dell'LFA Reggio Calabria è immediata ed è Provazza qualche minuto a mettere i brividi a Lamberti, che stava per essere beffato da un tiro-cross insidioso. I padroni di casa insistono trascinati da Provazza e Zucco, il quale al termine di un’azione tambureggiante da ottima posizione calcia debolmente verso l’estremo difensore ospite. Nel finale di tempo si vede anche il Siracusa, vicinissimo al gol del vantaggio prima con un colpo di testa di Faella deviato in corner da Martinez, poi con Aliperta la cui conclusione dopo un’iniziativa personale per vie centrali sfiora il palo alla destra del portiere di casa. Il gol è nell’aria e arriva prima dell’intervallo con Maggio, libero al centro dell’area di staccare di testa e battere Martinez sul suo palo.

Secondo tempo

Nella ripresa la reazione amaranto è feroce e dopo sei minuti Cham si guadagna un calcio di rigore, trasformato dal dischetto dal capitano Nino Barillà. Neanche il tempo di esultare che pochi minuti dopo un grave errore di Ricci spalanca la strada ad Alma che fulmina Martinez per il nuovo vantaggio siracusano. LFA Reggio Calabria è in difficoltà e al 20’ Forchignone sciupa una ghiotta palla gol graziando Martinez. Il Siracusa abbassa i ritmi lasciando campo ai padroni di casa, che però calano alla distanza pagando una condizione fisica ancora approssimativa.



Il tabellino di Reggina-Siracusa 1-2

LFA REGGIO CALABRIA (4-3-3): Martinez; Martiner (05), Ingegneri, Zanchi, Cham (05); Barillà, Salandria, Mungo; Zucco (04), Rosseti, Provazza (03). Allenatore: Bruno Trocini. A disposizione: Fecit (05), Ricci, Bianco (02), Ponzo (04), Bontempi (03), Altamura (04), Coppola (05), Dervishi (03), Girasole.

SIRACUSA (4-3-3): Lamberti (04); Di Paola (05), Benassi, Sush, Sena (04); Limonelli (03), Aliperta, Vacca; Alma, Maggio, Faella. Allenatore: Gaspare Cacciola. A disposizione: Dima (04), Scaletta (04), De Caro (00), Gozzo (05), Teijo, Zampa, Favetta, Arcidiacono, Forchignone.

ARBITRO: Raineri di Como

MARCATORI: 45’pt Maggio (S), 6’st Barillà (rig.) (R), 13’st Alma (S)