Due gol nel secondo tempo regalano a Reggio Calabria la seconda vittoria consecutiva, arrivata al termine di una gara dai due volti. La Sancataldese si presenta all’incontro con la Lfa con quattro risultati positivi alle spalle. Gli amaranto invece reduci dalla vittoria nel derby con il Locri e rinfrancati dal ritorno ai tre punti, vedono l’impiego di Cham dal primo minuto, e un centrocampo a tre con Mungo, Barillà e Bright alla prima stagionale. In avanti insieme a Provazza e Porcino fiducia a Bolzicco.

Reggio Calabria come accaduto spesso in questa prima parte di campionato non riesce ad imporre il proprio gioco, regalando un tempo agli avversari che ne approfittano mettendola in difficoltà. Nel secondo tempo gli amaranto hanno alzato il baricentro del gioco insieme ad un pressing più convincente che ha evidenziato tutti i limiti della sancataldese che pure non aveva sfigurato nella prima parte di gara. Bolzicco prima e Rosseti dopo hanno così messo al sicuro un risultato che rispecchia i valori in campo.

La partita

Parte forte la Sancataldese che coglie di sorpresa Reggio Calabria che rischia grosso all’8° minuto con Velcea che smanaccia in angolo un pallonetto insidioso. La partita si combatte a centrocampo ma gli amaranto non riescono ad incidere oltre la trequarti campo, non impegnando mai l’estremo difensore sancataldese nella prima mezzora di gioco. Reggio Calabria mostra invece di soffrire il gioco della Sancataldese con lanci lunghi a scavalcare il centrocampo che mettono in difficoltà la retroguardia della squadra di Trocini, infilzata al 41 da un passaggio filtrante che mette Mazza davanti a Velcea. Per fortuna degli amaranto l’attaccante dei siciliani svirgola. La prima frazione si chiude con il giallo rimediato da Mungo per gioco pericoloso nei confronti di Correnti.

Al rientro dagli spogliatoi ancora nessuna sostituzione. In campo la musica non sembra cambiare. Le prime due sostituzioni, al 52° minuto, vedono l’ingresso in campo di Perri e Parodi per Martiner e Bright che non hanno brillato, come l’intera squadra del resto. Al 59° però Reggio Calabria riesce a capitalizzare la prima vera occasione, trasformata in rete da Bolzicco, terminale di una bella incursione sul settore sinistro che ha visto dialogare Barillà e Porcino che è riuscito in scivolata a mettere al centro per la zampata del centravanti argentino che anticipa Dolenti e insacca per lo 0-1. Da qui cambia la partita. Gli amaranto rischiano di ripetersi al 63° quando dal calcio di punizione battuto da Mungo poco distante dal vertice sinistro dell’area, Girasole spizzica trovando la deviazione in angolo dell’estremo difensore della Sancataldese.

Al 66° Trocini decide di far riposare l’autore del gol Bolzicco mettendo sul rettangolo di gioco Rosseti che due minuti più tardi, dopo la fuga sulla destra di Provazza, tira da fuori area un diagonale che si perde alla destra di Dolenti. Rosseti si mette ancora in evidenza per un colpo di tacco che finalizza un’azione di Barillà sulla sinistra, ma Dolenti riesce a rifugiarsi in angolo. Al 75° torna a farsi vedere la Sancataldese con un colpo di testa a pochi passi da Velcea che si ritrova la palla tra le braccia. Ma ora gli amaranto non rinunciano a giocare e sul capovolgimento di fronte Reggio Calabria riesce ad essere pericolosa con un’azione tambureggiante che però non impegna il portiere rossoverde.

All’80°, dopo una palla recuperata a metà campo, sull’asse Porcino-Provazza amaranto ancora pericolosi e vicini al raddoppio che arriva un minuto dopo con Rosseti al termine di un batti e ribatti in area. C’è ancora il tempo, all’85°, per un’altra sostituzione con l’uscita dal rettangolo di gioco di Barillà per Kremerovic; e al 92° per una bella parata di Velcea su un calcio di punizione dal limite della Sancataldese. Continua a leggere su IlReggino.it