La società che disputerà il campionato conquistato sul campo dal Sambiase ha scelto la guida tecnica per la stagione 2021/2022

Attraverso un comunicato stampa diffuso nelle prime ore del pomeriggio, la nuova società che rappresenterà la città di Lamezia Terme in Serie D ha comunicato il nome dell'allenatore e di parte dello staff societario.

«La società F.C. Lamezia Terme - si legge - nel confermare il tandem dirigenziale composto dal Dg Gabriele Martino e dal Ds Antonio Mazzei, comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra a mister Alessandro Erra». Il nuovo allenatore sarà presentato alla stampa martedì 3 agosto, alle 17:00, presso il Grand Hotel Lamezia.

Le prime dichiarazioni di Mister Erra

«Ringrazio la società per avermi coinvolto in questo entusiasmante progetto. Sono qui per vincere e unire sempre più».