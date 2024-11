È un Locri rinnovato quello che darà la caccia ai tre punti, domenica alle 14.30, sul terreno dei viola della Piana. Le prime uscite del nuovo girone non hanno espresso appieno la forma tattica della squadra di Panarello, fatta di corsa e idee anche repentine, azioni costruite dal basso con compostezza e spirito giovane. Ecco, forse un po’ di inesperienza può aver giocato a sfavore di fronte a corazzate annunciate ma il Locri non si è mai arenato, anche davanti a qualche gol subito.

Arrivi e partenze hanno come risultato finale l’espressione di squadra che Panarello predilige, quella che del dilettantismo non dimentica la tenacia e lo spirito combattivo. Un lavoro che non è solo di gambe, anzi, è soprattutto di mente. In questo si inserisce lo stile brillante di Pipicella, adesso ai box per infortunio. L’ex San Luca aveva trovato subito posto sulla linea della difesa, insieme a capitan Aquino, con conseguente rinuncia di un altro ex giallorosso, ovvero Greco. Partito Diakhate il fulcro del centrocampo, davanti alla difesa, è ancora da definire oppure è soggetto alla discrezione delle scelte domenicali del duo Panarello-Iervasi. Lo possono ricoprire sia Larosa che De Leonardis ma per i tecnici le soluzioni non si fermano a due. Larosa è ritornato da Vibo durante il mercato di riparazione e De Leonardis è quasi un nuovo colpo visto il suo rientro dopo un lungo infortunio.

Freschi di mercato invernale sono Costa e Leveque. Entrambi dalla natura propositiva, sono subito esplosi nella prima gara di utilizzo e adesso fanno i conti con la ricerca di quadratura in cui è impegnata tutta la rosa. Sono partiti definitivamente Ouattara e Barbosa ma anche Bova. che ha scelto Trapani e tornerà presto da avversario. Un altro rientro nostalgico è quello di Lucà, il motorino di fascia destra che rientra in quel progetto di locresità così ambito dallo staff dirigenziale. La linea giovane poi è ampia e ben strutturata. Tra i pali la rappresenta bene Colella, classe 2006, che ha già sfoggiato prestazioni di rilievo con una personalità da senior.