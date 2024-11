Il Locri esce a testa alta dal terreno napoletano del Real Casalnuovo. La debacle arriva al 96’.

Mister Esposito, rispetto alle premesse, recupera solo Piga e in lui trova l’uomo partita tra suggerimento e assistenza al gol. In panchina riescono ad andarci anche Pinna e Dicorato, altri under di qualità per la formazione campana.

Primo tempo

A portarsi in vantaggio dopo 23 minuti sono i padroni di casa con il giovanissimo Dore. Fino ad allora, con un calcio d’angolo per parte e nessuna conclusione precedente degna di nota, la gara si presentava abbastanza equilibrata. Bravo il Locri, o meglio Panarello a far quadrare ruoli e uomini in una domenica caratterizzata dalle essenze dei titolari Pasqualino, Vincenzo Aquino e Di Venosa. Attentissima alla fase di contenimento, la formazione amaranto della Locride perviene al pareggio nel giro di pochi minuti. La dinamica è quella di una massima punizione e sul dischetto degli undici metri si porta Marsico, l’uomo doppietta dell’infrasettimanale contro l’Akragas. Sull’atterramento, che aveva permesso di assegnare il rigore, arrivava perentorio il fischio di Mazzer di Conegliano per poi favorire il nuovo equilibrio del risultato parziale della gara.

Secondo tempo

Spazio alla ripresa dunque dove Reginaldo, il capitano dei napoletani, sembra avere uno scatto d’orgoglio da senior e inizia a proporre delle iniziative personali, alcune anche verso lo specchio. Il Real Casalnuovo cerca il vantaggio mentre il Locri si guarda bene da evitarlo. Lo si nota nel cambio Catalano-Bruzzese mentre Ouattara va a rinfrescare la corsa spedita di Moreira. Prima di uscire dal campo Catalano lascia un altro segno in una bordata. Più efficace Lanziani che tra i pali blocca un bel tentativo esterno con incursione ravvicinata. L’ago della bilancia non pende da nessuna parte e le azioni a rete sono poche ma di qualità, atte a creare quella tensione agonistica efficace tra due formazioni che stanno vivendo una fase di ripresa. Al sesto minuto di recupero è il subentrato Pinna ad avere la meglio sui calabresi e il Locri perde il punto che stava tenendo stretto con grande orgoglio.

Il tabellino

REAL CASALNUOVO-LOCRI 2-1

REAL CASALNUOVO (4-3-3): Rossi; Piga Dore (23’st Ruggiero), Reginaldo (23’st Pinna), Carnevale, Sosa, Pezzi, Galizia (5’st Croce), Buchicchio (39’st Dicorato), Bonavita, Vivacqua (34’st Sarno). Allenatore: Esposito

LOCRI (4-3-3): Lanziani; Moreira (23’st Ouattara), Aquino D., Greco, Comito;

Morrone, Diakhate, Cuzzilla; Bova (48’ st Coluccio), Marsico, Catalano (23’st Bruzzese). Allenatore: Panarello

ARBITRO: Mazzer di Conegliano (D’Ambrosio di Molfetta e Palazzo di Campobasso)

MARCATORI: 23’pt Dore (RC), 32’ pt Marsico (L) (Rig.), 51’st Pinna (RC)

NOTE: terreno bagnato ma in ottime condizioni.

Ammoniti: Buchiccio, Catalano, Cuzzilla, Marsico, Bova, Greco, Moreira.