I rossoblu dovranno fare a meno del loro tecnico in panchina nelle prossime tre giornate perchè «con fare minaccioso si poneva a breve distanza dal viso del direttore di gara e gli urlava espressioni offensive»

Palazzolo, Palmese ed Igea Virtus. Ecco le tre partite in cui la Vibonese non potrà contare delle indicazioni dalla panchina del suo tecnico. Salvatore Campilongo è stato, infatti, squalificato per tre turni dal Giudice sportivo. A pesare nella decisione la «condotta non regolamentare, alla notifica del provvedimento disciplinare entrava sul terreno di gioco e, con fare minaccioso si poneva a breve distanza dal viso del Direttore di gara e gli urlava espressioni offensive». La Vibonese perde per un turno anche il difensore centrale Errico Altobello.

Tra le altre squadre di Serie D stop per una giornata al tecnico del Roccella Mimmo Giampà per proteste nei confronti dell’arbitro. La squadra amaranto dovrà fare a meno pure di Giuseppe Tedesco. Una giornata di squalifica anche per Sante Meringolo della Palmese.