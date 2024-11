La decisione è stata comunicata dalla società rossonera. Nel frattempo oggi pomeriggio i Lupi del Pollino, ultimi in classifica a 0 punti, saranno guidati da Emilio Riccio in casa del Real Casalnuovo

In Serie D la stagione del Castrovillari non è certamente iniziata nel migliore dei modi. I lupi del Pollino dopo aver disputato cinque partite si trovano infatti ultimi in classifica, nel girone I, con cinque sconfitte, 19 gol subiti e solo due fatti. Numeri che preoccupano, nonostante il torneo sia ancora nelle fasi iniziali. Oggi pomeriggio i rossoneri saranno impegnati in Campania in casa del Real Casalnuovo, nel match valido per la settima giornata del torneo. Sulla panchina del Castrovillari non ci sarà però Marco Colle, l'allenatore si è infatti dimesso nelle scorse ore. Al suo posto siederà Emilio Riccio.

Il comunicato del club

L’Asd Castrovillari Calcio comunica di aver ricevuto le dimissioni del tecnico Marco Colle, responsabile della prima squadra. All’uomo ed al professionista vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto e la dedizione ai colori ed alla maglia rossonera a cui lui è indelebilmente legato. La società esprime un grosso augurio per la carriera professionale futura, auspicandogli molte soddisfazioni professionali. Marco cittadino Castrovillarese, merita sicuramente di stare nel mondo del calcio. Nel frattempo la direzione della squadra è stata assegnata al Mister Emilio Riccio, che già questa mattina ha condotto la rifinitura in vista della gara di domani in quel di Casal Nuovo di Napoli