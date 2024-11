Insieme alla proprietà avrà il compito, non semplice, di strappare una salvezza che sembra impossibile

Filippo Marra Cutrupi è il nuovo D.G. dell’Isola Capo Rizzuto. 48 anni reggino, ma catanzarese di adozione, il nuovo diggì arriva ad Isola con un bagaglio di esperienza importante. Potenza, Picerno, Sangiorgese, Modena, Bologna e Avezzano sono alcune delle compagini dove Marra Cutrupi ha militato. «Per me è un onore essere ad Isola. Torno in Calabria, dopo varie esperienze in giro per l’Italia, con la consapevolezza di voler far bene, sapendo che è difficilissimo essere profeta in patria – ha dichiarato a caldo il nuovo dirigente giallorosso».