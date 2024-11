I rossoblu ingaggiano Obodo e continuano a sperare nella Serie C, mentre i giallorossi prendono bomber Foderaro

Dietro le spalle il primo appuntamento della stagione. Quel primo turno di coppa Italia che ha oleato i nuovi meccanismi di Cittanovese e Vibonese. Davanti agli occhi l’avvio del campionato con ancora l’incognita Serie C per i monteleonesi che nel frattempo si rafforzano ingaggiando il centrocampista ex Juve Stabia, Kenneth Obodo, lo scorso anno al Sud Tirol. Domani la presentazione ufficiale.

Foderaro alla Cittanovese

Ha già indossato la sua nuova maglia, invece, Giovanni Foderano nuovo attaccante della Cittanovese. La firma del calciatore è arrivata nel primo pomeriggio di oggi. Dopo il disbrigo delle formalità, Foderaro si è unito al gruppo per la prima seduta d'allenamento con i nuovi compagni. Il giocatore, classe '84, è un attaccante esterno, molto abile nel creare superiorità e nel saltare l'uomo. La scorsa stagione è stato uno dei protagonisti della cavalcata in Eccellenza dell'Isola Capo Rizzuto. Nel suo palmares, tra gli altri, i campionati in Serie B con l'Hellas Verona, e poi quelli in C2 e D con Vigor Lamezia, Aprilia, Poggibonsi, Sicula Leonzio e Cosenza.