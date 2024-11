Mentre la formazione granata ospiterà al Granillo una sua diretta avversaria, c'è grande curiosità per il primo derby calabrese della stagione

La seconda giornata del Girone I presenta il primo succoso big match della stagione: la Reggina ospiterà al Granillo una sua diretta avversaria, la Scafatese di mister Franco Fabiano. I canarini arrivano al match in ottime condizioni psicofisiche, galvanizzati dal poker calato all’esordio contro l’Acireale. Non è certamente basso il morale degli amaranto dopo la vittoria in extremis contro l’Igea Virtus, ma la truppa di Pergolizzi deve acquisire ritmo e idee di gioco se vuole impensierire i campani.

Grande curiosità per il primo derby calabrese della stagione tra Vibonese e Sambiase. I ragazzi di mister Morelli sono stati la vera sorpresa della prima giornata, battendo di rigore il più quotato Siracusa. I rossoblù hanno, invece, solo sfiorato il colpaccio esterno contro la Nissa, che ha ripreso il match nei minuti finali. Azzurri e biancoscudati affronteranno rispettivamente Ragusa e Paternò.

Cerca conferme, invece, il Locri: conquistati i primi tre punti contro l’Akragas, gli amaranto vogliono stupire anche in trasferta a Licata. Chiudono il quadro della seconda giornata Enna-Sancataldese, Akragas-Pompei, Città di S.Agata-Igea Virtus e Acireale-Castrumfavara.